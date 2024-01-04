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Amasya Müftülüğü, Braille Alfabesiyle Kitap Sergisi Düzenledi - Son Dakika
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Amasya Müftülüğü, Braille Alfabesiyle Kitap Sergisi Düzenledi

Amasya Müftülüğü tarafından eğitim alan 100 öğrenci tarafından Braille alfabesine çevrilen 100 kitabın sergilenmesi dolayısıyla bir tören düzenlendi. Kitaplar, Sultan Bayezid Külliyesi'nde sergilendi. Törende konuşan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, öğrenmenin yaşı ve engelinin olmadığını vurgulayarak öğrencileri tebrik etti. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ise Braille alfabesi kursları açarak görme engelli öğrencilere destek verdiklerini belirtti. Sergiye Altınokta Körler Derneği Amasya Şube Başkanı Musa Demiryarar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve görme engelliler katıldı.

Amasya Müftülüğü, Braille Alfabesiyle Kitap Sergisi Düzenledi
04.01.2024 - 17:17,
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Amasya Müftülüğünce eğitim almaları sağlanan 100 öğrencinin Braille alfabesine (kabartma alfabe) çevirdiği 100 kitabın sergilenmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Braille alfabesine çevrilen kitaplar, Sultan Bayezid Külliyesi'nde düzenlenen törenin ardından sergilendi.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, törende yaptığı konuşmada, öğrenmenin yaşı ve engelinin bulunmadığını söyledi.

Öğrencileri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Doruk, "Aydınlanma deyince biz daha fazla ışık, daha fazla güneşin olduğu bir atmosferi tabir etmiyoruz. Aydınlanma çağıyla daha çok bilgiye ulaşıldığı, insanın daha çok bilgilendiği, bilginin kaynaklarına ulaşılabildiği çağı ifade ediyoruz. Bu manada demek ki görme engelli olmak, aydınlanmaya engel değilmiş. Böyle bir çalışma çok kıymetli, çok düzgün bir çalışma. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da 4 Ocak'ın Dünya Braille Günü olduğuna dikkati çekerek, "Bu vesileyle Müftülüğümüzdeki çalışma arkadaşlarımızla lisede, üniversitede öğrenim gören öğrencilerimize imam hatip ve müezzin kayyım, Kur'an kursu hocalarımızla Braille alfabesi kursları açtık. İnsan sadece görmeyle öğrenmiyor. Allah, insanın diğer organlarıyla da öğrenebilecek olduğunu bizlere işaret etmiş. Bugün onu idrak ediyoruz hep beraber. Gözümüz görmese de elimiz, gözümüzün yerine işlemi yapabiliyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi, katılımcılar tarafından gezildi.

Serginin açılışına Altınokta Körler Derneği Amasya Şube Başkanı Musa Demiryarar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve görme engelliler katıldı.

Kaynak: AA
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