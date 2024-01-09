Amasya\'nın Merzifon ilçesinde 4 hükümlü yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, "Basit yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, hırsızlık" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.B.A, H.U, M.K. ve A.A.O. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.