Amasya\'nın Merzifon ilçesinde 5 kişi suçlardan aranıyordu, yakalandılar

Güncel

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adreslerde yapılan aramada, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ü, İ.Y, R.E. ile tehdit suçundan aranan S.K. ve A.Y.'ı yakalandı.

Firariler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.