Amasya Merzifon'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Amasya Merzifon'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Amasya Merzifon\'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Hacıhasan Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

26.02.2024 16:37  Güncelleme: 16:38
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacıhasan Mahallesi'nde İsmet B'ye ait tek katlı evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Amasya Merzifon'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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