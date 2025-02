Amasya'nın Renkli Aşıkları

Güncel

Türkiye'nin en renkli aşıkları: 26 yıldır aynı renk elbiseler giyiyorlar

AMASYA - Ferhat ile Şirin diyarı Amasya'da yaşayan Rana ve Turhan Ladikli çifti, 26 yıldır her gün giydikleri aynı renk elbiselerle Türkiye'nin en renkli aşıkları olarak gösteriliyor. 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi denk gelen söz yıldönümlerinde çiçek ve çikolata alıp eşini isteyen Turhan Ladikli, 26. kez bu geleneksel adeti yeniledi. Hedefinde ise ömrü boyunca kız isteme adetini sürdürmek var.

Ferhat ile Şirin efsanesinin geçtiği Amasya'da 2 çocuk sahibi Ladikli çift, evde, işte, sokakta, tatilde gittikleri her yerde giydikleri aynı renk elbiseleriyle görenleri şaşırtıyor. Her zaman birlikte alışverişe çıkan 50 yaşındaki çift, evliliklerinin ilk gününden itibaren her gün aynı renk elbise ve kombin giyiyor. Haftanın ilk gününe enerji saçtığına inandıkları kırmızı, turuncu ve mor ağırlıklı elbiselerle başlamayı tercih eden çift, görenlerin şaştığı alışkanlıklarını her çeşit renkle sürdürüyor.

"Bir elmanın iki yarısı gibiyiz"

Evliliklerinde 26 yıla girerken yeniledikleri kız isteme gününde çeyrek asır önceki elbisesini giyen Rana Ladikli, "Evlendiğimiz günden beri her gün aynı renk, farklı kostümler giyiyoruz. Aynı renk ve kombinleri seçiyoruz. Biz bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Türkiye'nin en renkli çifti olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Çok sayıda elbiseleri bulunduğu için her gün ne giyeceklerini ayarlamakta güçlük çekmediğini anlatan Ladikli, "Renk uyumu kalp ve hayat uyumu demektir. Bu, bizim yaşam şeklimiz. Birimizin üstüne bir şey döküldüğü zaman bile hemen kıyafetlerimizi değiştiriyoruz. Bunu hep sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Aşkımızı taze tutmaya çalışıyoruz"

14 Şubat Sevgililer Günü öncesine denk gelen kız isteme adetini 26. kez heyecanla uygularken ömür boyunca bunu sürdüreceğini ilan eden Turhan Ladikli de "Sevgi, bir güne sığdırılabilecek bir şey değil. Sevgi yılın 365 günü seven insanın kalbindedir. Sevgimizi, aşkımızı taze tutmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.