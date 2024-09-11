Taşova'da Çeltik Hasadı Başladı - Son Dakika
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Taşova'da Çeltik Hasadı Başladı

Amasya'nın Taşova ilçesinde çeltik hasadı başladı. Köy muhtarı İbrahim Özdemir, köylerinde 1700 dönüm alan çeltik ektiklerini ve sezonun ilk çeltiğini biçerek hasada başladıklarını söyledi. Köy ekonomisine 60 milyon lira katkı sağlandığı belirtildi.

11.09.2024 19:46
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Amasya'nın Taşova ilçesinde çeltik hasadına başlandı.

Köy muhtarı İbrahim Özdemir, Mülkbükü köyünde düzenlenen hasat etkinliğinde, köylerinde 1700 dönüm alan çeltik ektiklerini söyledi.

Mart ayında tarlalarını sürdüklerini belirten Özdemir, "Nisan ayına kadar çeltik ekimi için sularımızı salarak tarlayı hazır hale getiriyoruz. Mayıs ayında çeltik ekimini yapıyoruz. Ekimimiz haziran ayının ortasına kadar sürüyor. Eylül ayında ise ilaçlama ve gübremizi yapıyoruz. Bugün itibarıyla sezonumuzun ilk çeltiğini biçerek hasadımıza başladık." ifadelerini kullandı.

Köylerinde 1500 ton çeltik hasadı yapıldığını anlatan Özdemir, "Ürünümüzü Osmancık, Bafra ve ilçemizde bulunan pirinç fabrikasına pazarlıyoruz. Köyümüz en yüksek geliri pirinçten elde etmekte olup köy ekonomisine 60 milyon lira katkı sağlanmaktadır." dedi.

Hasat programına Kaymakam İmran Demirel, Belediye Başkan Yardımcısı Zihni Uysal, ilçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Okur, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, İlçe Müftüsü Ferhat Koçak ve AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Aykan ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taşova'da Çeltik Hasadı Başladı - Son Dakika

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