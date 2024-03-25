Amasya'nın Taşova ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Orman Haftası dolasıyla, Süleyman Bursalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Efe Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, İlçe Orman İşletme Müdürü Levent Morkan ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte, protokol üyeleriyle öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu.
Kaymakam Kılıç, ormanların bir ülke için önemli bir değere sahip olduğunu, ormanlarını bilinçsizce tüketen ülkelerin, sadece çölleşmekle kalmayacağını, sahip oldukları en büyük doğal zenginliği de kaybetmiş olacağını ifade etti.
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Muğla'nın Milas ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu 10 metre yükseklikten alt yola düştü. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen tohum dağıtım törenine katıldı. Törende çiftçilere baklagillerden nohut dağıtıldı. Bakan Yumaklı, Ankara'nın tarım potansiyelini vurgulayarak, tarım projeleriyle desteklerin sağlandığını belirtti. Üretimde artışın önemine değinen Bakan Yumaklı, yerel yönetimlerin önemine dikkat çekti ve çiftçilere tohum dağıttı.
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