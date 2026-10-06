Amasya Taşova'da bitkin kirpi yavrusunu besleyen vatandaş DKMP'ye teslim etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya Taşova'da bitkin kirpi yavrusunu besleyen vatandaş DKMP'ye teslim etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya Taşova\'da bitkin kirpi yavrusunu besleyen vatandaş DKMP\'ye teslim etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Dereli köyünde bir vatandaş, bahçesinde bitkin halde bulduğu kirpi yavrusunu evinde besledi. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirmesi üzerine koruma altına alınan kirpi, rehabilitasyonun ardından doğaya bırakılacak.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bahçesinde bitkin halde bulduğu kirpi yavrusunu evinde besleyen bir vatandaş, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim etti.

İlçeye bağlı Dereli köyünde yaşayan Bedrettin Oral, evinin bahçesinde hareketsiz ve bitkin halde duran kirpi yavrusunu fark etti.

Hayvanın durumuna üzülen Oral, kirpiyi korumak amacıyla evine götürdü.

Kirpinin beslenmesi için elleriyle et, kıyma, su ve yoğurt veren vatandaş, hayvanın bir süre sonra kendine geldiğini gördü.

Kirpi yavrusunun iyileşmeye başlaması üzerine Oral, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Kısa sürede köye gelen DKMP ekipleri, kirpi yavrusunu koruma altına aldı.

Kirpinin, DKMP bünyesindeki veteriner kontrolleri ve rehabilitasyon sürecinin ardından tamamen iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA
Doğa Koruma ve Milli ParklarHayvanlarDereliTaşovaAmasyaGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir’in Bayraklı Belediyesi’ne operasyon Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne operasyon! Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Tabancayı doğrultup “Bu bir soygundur“ dedi, aldığı cevapla kaçtı Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
18:49
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı intihar etti
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı intihar etti
18:06
AK Parti, fon krizinde harekete geçti TBMM’ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
AK Parti, fon krizinde harekete geçti! TBMM'ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
17:57
Ahmet Nur Çebi’den TFF Başkan adaylığı için açıklama Önce ’’Hayır’’ dedi ama...
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkan adaylığı için açıklama! Önce ''Hayır'' dedi ama...
17:27
Özlem Zengin açıkladı Mersin operasyonunda servis edilen ’pijamalı’ görüntüye soruşturma
Özlem Zengin açıkladı! Mersin operasyonunda servis edilen 'pijamalı' görüntüye soruşturma
17:09
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı Tabut yola düştü
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı! Tabut yola düştü
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 18:53:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Amasya Taşova'da bitkin kirpi yavrusunu besleyen vatandaş DKMP'ye teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei