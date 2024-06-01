Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Mecitözü İlçesinde Tarihi ve Kültürel Yerleri Ziyaret Etti

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Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Mecitözü ilçesinde tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

Yüksekokul Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Feyza Aykutlu koordinesinde ilçeye gelen öğretim elemanları ve öğrenciler, Kaymakam Bayram Köse'yi ziyaret ederek, ilçenin tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Kültür ve Sanat Konağı, Tarihi Askerlik Şubesi, Elvan Çelebi Türbesi ve tarihi hamam ile tarihi Alören Köyü Camisi ve ilçedeki diğer tarih ve kültürel varlıkları inceleyen öğrenci ve öğretim elemanları, ardından ilçeden ayrıldı.