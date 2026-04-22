Amasya Valisi Bakan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Amasya Valisi Bakan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

22.04.2026 17:11
Amasya Valisi Önder Bakan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 106. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bu anlamlı günün sadece bir meclisin açılışı değil, küllerinden doğan bir milletin dünyaya ilan ettiği özgürlük manifestosu olduğuna dikkati çeken Bakan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu müstesna günü çocuklarımıza armağan etmesi, onlara duyduğu sonsuz güvenin ve sevginin de en somut göstergesidir. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olan 23 Nisan barışın, sevginin ve kardeşliğin tüm dünyada filizlenmesi için atılmış önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan okuyan, sorgulayan, bilim ve teknolojiye hakim ve milli manevi bağlı bireyler olarak yetişmelerini beklediklerini aktaran Bakan, "Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 106. kuruluş yıl dönümünde Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve hürmetle, gazilerimizi de minnetle yad ediyor, sevgili çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Milyarlık bahis çetesi çökertildi: 40 ilde 102 gözaltı Milyarlık bahis çetesi çökertildi: 40 ilde 102 gözaltı
Stresten yerinde duramadı Maç biter bitmez dizlerinin üstüne çöktü Stresten yerinde duramadı! Maç biter bitmez dizlerinin üstüne çöktü
Tuncay Sonel’den “Gülistan’ın cesedi gizlice gömüldü mü“ sorusuna yanıt Tuncay Sonel'den "Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?" sorusuna yanıt
12 yıllık sır çözüldü, öz kızını öldüren anne ve üvey kardeşi tutuklandı 12 yıllık sır çözüldü, öz kızını öldüren anne ve üvey kardeşi tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Gaziantep FK’nin kabusu sona erdi Gaziantep FK'nin kabusu sona erdi

17:19
Aziz İhsan Aktaş davasında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve 4 sanık tahliye edildi
Aziz İhsan Aktaş davasında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve 4 sanık tahliye edildi
16:44
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
16:40
Davutoğlu’nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...
Davutoğlu'nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...
16:15
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
