Amasya Valisi Bakan, Gümüşhacıköy\'de muhtarlara talepleri için söz verdi

Amasya Valisi Bakan, Gümüşhacıköy'de muhtarlara talepleri için söz verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhacıköy'de düzenlenen toplantıda Amasya Valisi Önder Bakan, mahalle ve köy muhtarlarının talep ve sorunlarını dinledi. İlçe Halk Kütüphanesi'ndeki buluşmaya milletvekilleri ile Kaymakam Büşra Güneş de katıldı; Bakan, taleplerin ilgili kurumlarla değerlendirilip imkanlar ölçüsünde sonuçlandırılacağını belirtti.
Amasya Valisi Önder Bakan, Gümüşhacıköy ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
İlçe Halk Kütüphanesi'ndeki toplantıya, Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Kaymakam Büşra Güneş ile kurum müdürleri katıldı.
Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Bakan, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için kurumlar arası koordinasyonun sürdürüleceğini belirtti.
Bakan, "Muhtarlarımızın ilettiği talepleri ilgili kurumlarımızla birlikte değerlendirerek imkanlarımız ölçüsünde sonuçlandıracağız." dedi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?