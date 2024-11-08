Amasya Valisi Bakan, Gümüşhacıköy ilçesini ziyaret etti

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Amasya Valisi Önder Bakan, Gümüşhacıköy ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Hükümet Konağı önünde karşılanan Bakan, Kaymakam Büşra Güneş ve Belediye Başkanı Zehra Özyol'u makamlarında ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı.

Gümüşhacıköy Ticaret ve Sanayi Odasına da giden Bakan, ilçede yapılması planlanan OSB ile ilgili yetkililerle görüştü.

Vali Bakan, şehit jandarma komando Onbaşı Vural Gül'ün annesi Aysel ve babası Halil Gül'ü Camikebir Mahallesi'ndeki evlerinde de ziyaret etti.