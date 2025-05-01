Amasya ve Samsun'da Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Amasya'nın batısı ile Samsun'un iç kesimlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Amasya'nın batısı Suluova, Merzifon, Gümüşhacıköy ve Hamamönü ile Samsun'un Havza, Kavak, Vezirköprü ve Ladik ilçelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.