Amasya Ziyaret\'teki gölete balıklandırma çalışmasıyla 100 bin sazan yavrusu bırakıldı

Amasya'nın Merkez ilçesine bağlı Ziyaret beldesindeki gölete 100 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen balıklandırma çalışmaları kapsamında gölete bırakılan yavru sazanlarla su ürünleri varlığının artırılması, doğal yaşamın desteklenmesi ve su ekosisteminin korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Ziyaret Belediye Başkanı Ahmet Kemal Dayıoğlu, yürütülen çalışmanın belde açısından önemli olduğunu belirtti.

Doğal yaşamın korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Dayıoğlu, "Bu anlamlı çalışma dolayısıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Göletimize salınan balıkların beldemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.