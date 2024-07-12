Amasyaspor'a yeni teknik direktör ve idari menajer

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TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Amasyaspor Futbol Kulübü'nde teknik direktörlüğe Zafer Uysal getirildi.

Amasya Belediyesinde düzenlenen imza töreninde Uysal, bir yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasyaspor'u layık olduğu yere getireceklerini dile getirerek, ancak şehrin takımına herkesin sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

Uysal, doğup büyüdüğü şehre hizmet etmekten dolayı memnun olduğunu belirterek, "Amasyaspor'u çok güzel günler bekliyor, çok güzel günler getireceğimizi düşünüyorum. İnşallah bizim için her şey çok güzel olacak. İbrahim Karaman başkanıma ve Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Amasyaspor'u layık olduğu yere getirmek için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Öte yandan Amasyaspor'da idari menajerliğe de Tuncay Koçin getirildi.