Amasyaspor'a yeni teknik direktör ve idari menajer - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amasyaspor'a yeni teknik direktör ve idari menajer

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Amasyaspor Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevine Zafer Uysal'ı getirdi. Uysal, Amasya Belediyesi'nde düzenlenen imza töreninde bir yıllık sözleşmeyi imzaladı. Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasyaspor'u layık olduğu yere getireceklerini belirtirken, Uysal da doğup büyüdüğü şehre hizmet etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ayrıca Amasyaspor'da idari menajerlik görevine Tuncay Koçin getirildi.

12.07.2024 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Amasyaspor Futbol Kulübü'nde teknik direktörlüğe Zafer Uysal getirildi.

Amasya Belediyesinde düzenlenen imza töreninde Uysal, bir yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasyaspor'u layık olduğu yere getireceklerini dile getirerek, ancak şehrin takımına herkesin sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

Uysal, doğup büyüdüğü şehre hizmet etmekten dolayı memnun olduğunu belirterek, "Amasyaspor'u çok güzel günler bekliyor, çok güzel günler getireceğimizi düşünüyorum. İnşallah bizim için her şey çok güzel olacak. İbrahim Karaman başkanıma ve Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Amasyaspor'u layık olduğu yere getirmek için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Öte yandan Amasyaspor'da idari menajerliğe de Tuncay Koçin getirildi.

Kaynak: AA

Amasya Belediyesi, Turgay Sevindi, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasyaspor'a yeni teknik direktör ve idari menajer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ziyareti sonrası Suriye açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti sonrası Suriye açıklaması
19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
18:13 Manisa’da sanayi atıkları sulama kanalını maviye çevirdi, mahalleli isyan etti Manisa'da sanayi atıkları sulama kanalını maviye çevirdi, mahalleli isyan etti
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
18:41 Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
18:23 İstanbul Valisi Davut Gül’den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul’umuzu şanlı bayrağımızla donatalım İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul'umuzu şanlı bayrağımızla donatalım
18:21 Komşuda Kovid-19 alarmı Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor Komşuda Kovid-19 alarmı! Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
16:39 Serdar Dursun’dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim Serdar Dursun'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim
16:12 Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum
15:59 Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü! Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 21:16:37. #1.12#
SON DAKİKA: Amasyaspor'a yeni teknik direktör ve idari menajer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement