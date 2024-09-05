Gebze'de Amatör Balıkçılar Nadir Mavi Yüzgeçli Orkinos Avladı - Son Dakika
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Gebze'de Amatör Balıkçılar Nadir Mavi Yüzgeçli Orkinos Avladı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde amatör balıkçılar Görkem Gürsoy ve Volkan Topçu, zıpkınla 2,5 metre boyunda ve 320 kilo ağırlığında bir mavi yüzgeçli orkinos avladı. Avlandıktan 3 gün sonra buldukları orkinos, yenilmeyecek durumda olduğu için sokak hayvanlarına yem olarak verilmek üzere alındı.

05.09.2024 16:37
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde amatör balıkçılar Görkem Gürsoy ve Volkan Topçu, zıpkınla denizde, 2,5 metre boyunda ve 320 kilo ağırlığında nadir görülen mavi yüzgeçli orkinos avladı. Zıpkınla vurulunca kaçıp 3 gün sonra açıkta bulunan balık, yenilmeyecek durumda olduğu için sokak hayvanlarına yem olarak verilecek.

Gebze'de denize açılan amatör balıkçılar Görkem Gürsoy ve Volkan Topçu, zıpkınla türüne nadir rastlanan mavi yüzgeçli orkinosu fark etti. İki arkadaş, zıpkını balığa doğru fırlattı. Zıpkın dev balığa isabet etti. Orkinos zıpkın ve ona bağlık 90 metre iple bölgeden uzaklaştı. Gürsoy ve Topçu, orkinosu, 3 gün sonra açıkta bulup, karaya çıkardı.

Konunun Tarım ve Orman Bakanlığı'na bildirilmesinin ardından gelen ekipler incelemede bulunup kayıt aldı. Avlandıktan 3 gün sonra bulunduğu için yenilmeyecek durumda olan 2,5 metre boyundaki ve 320 kilo ağırlığındaki orkinos, sokak hayvanlarına yem olarak verilmek üzere bulunduğu yerden alındı.

Gebze\'de Amatör Balıkçılar Nadir Mavi Yüzgeçli Orkinos Avladı
Kaynak: DHA

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