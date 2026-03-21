Amatör Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı Öldürüldü

Ümraniye'de, park halindeki aracın içinde silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünce, Tatlısu Mahallesi'nde meydana gelen "kasten öldürme" olayı ile ilgili çalışma yapıldı.

Polis ekipleri, Kundakçı ve beraberindeki 2 kişinin park halindeki otomobilde oturdukları sırada şüphelilerin iki araçla olay yerine geldiklerini, araçlardan inen kişilerden birinin Kundakçı'nın içinde olduğu otomobile ateş ettiğini belirledi.

Geldikleri araçlarla olay yerinden uzaklaştıkları tespit edilen şüphelilerin kimliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan saha ve teknik çalışma sonucu tespit edildi.

Polisin düzenlediği operasyonda, silahla ateş ettiği belirlenen A.K. (28) ile erkek şüpheliler M.R. (52), H.C.A. (25), M.K. (59), E.T. (63), A.Ö. (46), kadın şüpheliler A.T. (28) ve Z.K. (50) yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.