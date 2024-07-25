Amazon'a İtalya'da vergi kaçakçılığı ve işçi sömürüsü cezası - Son Dakika
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Amazon'a İtalya'da vergi kaçakçılığı ve işçi sömürüsü cezası

İtalyan mali polisi, vergi kaçakçılığı ve işçi sömürüsü iddiasıyla Amazon'un ülkedeki faaliyetlerinden elde ettiği 121 milyon euroya el koyduğunu duyurdu. Amazon'un dış kaynaklı işçiliğe ödeme yapmak için kullandığı yöntemler nedeniyle verilen bu ceza, ülkede şimdiye kadarki en büyük el koyma işlemi olarak kaydedildi.

25.07.2024 13:09
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ROMA, 25 Temmuz (Xinhua) -- İtalyan mali polisi, vergi kaçakçılığı ve işçi sömürüsü iddiasıyla perakende devi Amazon'un ülkedeki faaliyetlerinden elde ettiği 121 milyon euroya (131,1 milyon ABD doları) el koyduğunu duyurdu.

İtalyan mali yetkililerin sözcüsü Çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, bu cezanın ülkede şimdiye kadarki en büyük el koyma işlemi olduğunu ve Amazon'un dış kaynaklı işçiliğe ödeme yapmak için kullandığı yöntemler yüzünden verildiğini söyledi. Yetkiliye göre bu yöntemler hem şirketin vergi ödemelerini azaltıyor hem de işçilere mevcut oranların altında ödeme yapmasına olanak tanıyor.

Yetkili, "Şirket, yapılmayan satışlar için sahte vergi faturalarına ve işçi sömürüsüne zemin hazırlayan mekanizmaları yasadışı olarak kullandı" dedi.

Amazon ise basın kuruluşlarına gönderdiği açıklamada, "Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun hareket ediyoruz ve çalıştığımız şirketlerden de aynısını talep ediyoruz" dedi. Şirket daha fazla ayrıntı vermedi.

Amazon, İtalya'da son yıllarda çeşitli yasal ve mali sorunlar yaşadı. Şirket, Nisan ayında da internet sitesinde tüketici seçimini sınırlandırdığı için ülkenin tekelle mücadele kurumu tarafından 10 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Xinhua

İtalya, Amazon, Hukuk, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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