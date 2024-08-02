Amazon Nehri'nde yolcu teknesi yangınında beş kişi hayatını kaybetti

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SAO PAULO, 2 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya'nın kuzeyindeki Amazon Nehri'nde Pazartesi günü bir yolcu teknesinin alev alarak batması sonucu beş kişi hayatını kaybetti.

Hükümet yetkililerinin Perşembe günü bildirdiğine göre, 200'den fazla kişiyi taşıyan "M. Monteiro" adlı tekne, Amazonas eyaletindeki Uarini belediyesi yakınlarında alev aldı.

Eyalet yönetimi, yaralı yolculardan ikisinin son birkaç saat içinde ölmesi sonucu ölü sayısının beşe yükseldiğini belirtti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, bazı görgü tanıkları yangının havai fişeklerden çıkmış olabileceğini öne sürdü.

Bu, Amazonas eyaletinde üç gün içinde yolcu teknelerinin karıştığı ikinci yangın oldu. "Comandante Souza III" adlı tekne de Cumartesi günü çıkan yangın sonucu batmıştı. Olayda dört kişi hayatını kaybederken, beş kişi ise hala bulanamadı.