Amazon Nehri'nde yolcu teknesi yangınında beş kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amazon Nehri'nde yolcu teknesi yangınında beş kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın kuzeyindeki Amazon Nehri'nde Pazartesi günü meydana gelen bir yolcu teknesi yangınında beş kişi hayatını kaybetti. 200'den fazla kişiyi taşıyan tekne, Amazonas eyaletindeki Uarini belediyesi yakınlarında alev aldı. Yaralı yolculardan ikisi son birkaç saat içinde hayatını kaybederken, ölü sayısı beşe yükseldi. Yangının havai fişeklerden çıkmış olabileceği öne sürüldü. Bu, Amazonas eyaletinde üç gün içinde meydana gelen ikinci yolcu teknesi yangını oldu.

02.08.2024 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAO PAULO, 2 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya'nın kuzeyindeki Amazon Nehri'nde Pazartesi günü bir yolcu teknesinin alev alarak batması sonucu beş kişi hayatını kaybetti.

Hükümet yetkililerinin Perşembe günü bildirdiğine göre, 200'den fazla kişiyi taşıyan "M. Monteiro" adlı tekne, Amazonas eyaletindeki Uarini belediyesi yakınlarında alev aldı.

Eyalet yönetimi, yaralı yolculardan ikisinin son birkaç saat içinde ölmesi sonucu ölü sayısının beşe yükseldiğini belirtti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, bazı görgü tanıkları yangının havai fişeklerden çıkmış olabileceğini öne sürdü.

Bu, Amazonas eyaletinde üç gün içinde yolcu teknelerinin karıştığı ikinci yangın oldu. "Comandante Souza III" adlı tekne de Cumartesi günü çıkan yangın sonucu batmıştı. Olayda dört kişi hayatını kaybederken, beş kişi ise hala bulanamadı.

Kaynak: Xinhua

Brezilya, Amazon, Ulaşım, Güvenlik, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amazon Nehri'nde yolcu teknesi yangınında beş kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:45 Instagram’ın kapatılması ortalığı karıştırdı Anayasa Mahkemesi’nin sitesine de erişilemiyor Instagram'ın kapatılması ortalığı karıştırdı! Anayasa Mahkemesi'nin sitesine de erişilemiyor
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
08:34 Ankara’daki rehine takası dünyayı salladı Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
06:17 Cenazesi Doha’ya getirilen Haniye’nin eşi Ümmü Abdusselam’dan duygusal veda Cenazesi Doha'ya getirilen Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam'dan duygusal veda
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
08:01 Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna dahil oluyor Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor
07:47 Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık
07:14 İletişim Başkanı sinyali vermişti BTK’dan Instagram’a erişim engeli İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli
00:57 Belediye Başkan Yardımcısı halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hayati tehlikesi var Belediye Başkan Yardımcısı halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hayati tehlikesi var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 11:16:50. #1.12#
SON DAKİKA: Amazon Nehri'nde yolcu teknesi yangınında beş kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement