Ambani, Escobar'ın Su Aygırlarını Kurtarmak İstiyor

Hint milyarder iş insanı Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani, Kolombiya'da ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'a ait olduğu bilinen su aygırlarının itlaf edilmesi planına karşı çıkarak, su aygırlarının Hindistan'daki rehabilitasyon merkezine taşınmasını teklif etti.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Anant Ambani, Escobar'a ait olduğu bilinen ve Kolombiya'da durumları tartışmalı hale gelen su aygırlarına ilişkin açıklama yaptı.

Kolombiya'nın onay verdiği itlaf planının tekrar gözden geçirilmesi çağrısı yapan Ambani, yaklaşık 80 su aygırının, sahibi olduğu yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi Vantara'ya taşınarak korunmasını teklif etti.

Kolombiya hükümetine ayrıntılı bir plan sunduğunu belirten Ambani, hayvanların güvenli ve bilimsel yöntemlerle Hindistan'a nakledilerek kalıcı bir yaşam alanına yerleştirilmesini istedi.

Ambani, "Bu 80 su aygırı nerede doğacaklarını seçmedi ve şu anda karşı karşıya oldukları koşulları da kendileri yaratmadı. Onlar, yaşayan ve hissedebilen varlıklar. Eğer onları güvenli ve insani bir yöntemle kurtarma imkanımız varsa, bunu denemek bizim sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

Vantara'nın Üst Yöneticisi (CEO) Vivaan Karani de Kolombiya hükümetine yazdığı mektupta, tesisin su aygırlarını mevcut yaşam alanlarının temel özelliklerini yansıtacak şekilde tasarlanmış özel bir ortamda kabul etmeye ve bakımını üstlenmeye hazır olduklarını bildirdi.

Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Jamnagar kentinde bulunan ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğünü milyarder Mukesh Ambani'nin yaptığı Reliance Industries'e (RIL) bağlı vakıf tarafından kurulan Vantara, yaban hayatı kurtarma, tedavi ve rehabilitasyon merkezi olarak biliniyor.

Kolombiya Çevre Bakanı Irene Velez, su aygırı popülasyonunun kontrol edilmesi için alınan kısırlaştırma ve hayvanat bahçelerine yerleştirme gibi önlemlerin işe yaramadığını vurgulayarak, Escobar'a ait olduğu bilinen su aygırlarının itlafına ilişkin plana onay verildiğini kaydetmişti.

Escobar'ın su aygırları

Dünyadaki en büyük uyuşturucu baronlarından biri haline gelen Escobar'ın ölümünün ardından, 1'i erkek 4 su aygırı hariç sahip olduğu tüm hayvanlar, ülke genelindeki hayvanat bahçelerine nakledilmişti.

Yetkililer, aradan geçen yaklaşık 30 yılda Escobar'ın su aygırlarının üremeye devam ettiğini ve halihazırda ülkedeki su aygırı sayısının fazla olduğunu ifade ederek, bu üreme hızıyla ekosisteme zararlı olabileceklerini değerlendiriyor.

Kolombiya'nın, Afrika dışında vahşi su aygırı popülasyonuna sahip tek ülke olduğu bilinirken, yetkililer, bu hayvanların yerel halk için bir tehdit olduğu ve yerli türleri yerinden ettikleri değerlendirmesinde bulunuyor.

Öte yandan, ülkedeki su aygırları, aynı zamanda turistler için de çekici bir hale gelmiş durumda.