Ambani, Escobar'ın Su Aygırlarını Kurtarmak İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ambani, Escobar'ın Su Aygırlarını Kurtarmak İstiyor

06.05.2026 00:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anant Ambani, Kolombiya'daki su aygırlarının itlaf planına karşı çıkarak, Hindistan'a taşınmasını önerdi.

Hint milyarder iş insanı Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani, Kolombiya'da ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'a ait olduğu bilinen su aygırlarının itlaf edilmesi planına karşı çıkarak, su aygırlarının Hindistan'daki rehabilitasyon merkezine taşınmasını teklif etti.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Anant Ambani, Escobar'a ait olduğu bilinen ve Kolombiya'da durumları tartışmalı hale gelen su aygırlarına ilişkin açıklama yaptı.

Kolombiya'nın onay verdiği itlaf planının tekrar gözden geçirilmesi çağrısı yapan Ambani, yaklaşık 80 su aygırının, sahibi olduğu yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi Vantara'ya taşınarak korunmasını teklif etti.

Kolombiya hükümetine ayrıntılı bir plan sunduğunu belirten Ambani, hayvanların güvenli ve bilimsel yöntemlerle Hindistan'a nakledilerek kalıcı bir yaşam alanına yerleştirilmesini istedi.

Ambani, "Bu 80 su aygırı nerede doğacaklarını seçmedi ve şu anda karşı karşıya oldukları koşulları da kendileri yaratmadı. Onlar, yaşayan ve hissedebilen varlıklar. Eğer onları güvenli ve insani bir yöntemle kurtarma imkanımız varsa, bunu denemek bizim sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

Vantara'nın Üst Yöneticisi (CEO) Vivaan Karani de Kolombiya hükümetine yazdığı mektupta, tesisin su aygırlarını mevcut yaşam alanlarının temel özelliklerini yansıtacak şekilde tasarlanmış özel bir ortamda kabul etmeye ve bakımını üstlenmeye hazır olduklarını bildirdi.

Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Jamnagar kentinde bulunan ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğünü milyarder Mukesh Ambani'nin yaptığı Reliance Industries'e (RIL) bağlı vakıf tarafından kurulan Vantara, yaban hayatı kurtarma, tedavi ve rehabilitasyon merkezi olarak biliniyor.

Kolombiya Çevre Bakanı Irene Velez, su aygırı popülasyonunun kontrol edilmesi için alınan kısırlaştırma ve hayvanat bahçelerine yerleştirme gibi önlemlerin işe yaramadığını vurgulayarak, Escobar'a ait olduğu bilinen su aygırlarının itlafına ilişkin plana onay verildiğini kaydetmişti.

Escobar'ın su aygırları

Dünyadaki en büyük uyuşturucu baronlarından biri haline gelen Escobar'ın ölümünün ardından, 1'i erkek 4 su aygırı hariç sahip olduğu tüm hayvanlar, ülke genelindeki hayvanat bahçelerine nakledilmişti.

Yetkililer, aradan geçen yaklaşık 30 yılda Escobar'ın su aygırlarının üremeye devam ettiğini ve halihazırda ülkedeki su aygırı sayısının fazla olduğunu ifade ederek, bu üreme hızıyla ekosisteme zararlı olabileceklerini değerlendiriyor.

Kolombiya'nın, Afrika dışında vahşi su aygırı popülasyonuna sahip tek ülke olduğu bilinirken, yetkililer, bu hayvanların yerel halk için bir tehdit olduğu ve yerli türleri yerinden ettikleri değerlendirmesinde bulunuyor.

Öte yandan, ülkedeki su aygırları, aynı zamanda turistler için de çekici bir hale gelmiş durumda.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ambani, Escobar'ın Su Aygırlarını Kurtarmak İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:10:49. #.0.4#
SON DAKİKA: Ambani, Escobar'ın Su Aygırlarını Kurtarmak İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.