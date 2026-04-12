Komşu Coğrafyalardaki Savaş ve Ambargolar Türkiye'nin Ticaret Potansiyelini Kısıtlıyor

12.04.2026 08:09
Türkiye'nin komşularıyla ticaret potansiyelinin azalması, ambargolar ve savaşların etkisiyle sınırlı kalıyor. Özellikle İran ile ilişkilerin düzeltilmesi, bölge ekonomisini canlandırma ve istikrarsızlıkları azaltma potansiyeli taşıyor.

En büyük zorluklarımızdan biri, en yakın coğrafyalarımızda savaşlar ve ambargoların olmasıdır. Bu durum, Ukrayna, Rusya, Suriye, Ermenistan, Irak, Gürcistan, Libya, Lübnan ve 45 yıldır İran gibi komşularımızla ticaret potansiyelimizi azaltıyor. Deniz komşularımıza kadar yayılan bu sorun, özellikle güney ve güneydoğu sınırlarımızı etkiliyor. En büyük potansiyel, nüfusu 100 milyona dayanan İran'dır, ancak ambargolar nedeniyle bu potansiyel kullanılamıyor.

Anadolu coğrafyasını bütünleyen bölgeler, dünya güzergahlarında belirleyici rol oynar ve birleştiklerinde dünyanın kalbi haline gelirler. Türkiye'nin 1,6 trilyon dolarlık ekonomisi, komşularıyla birlikte toplansa bile 3 trilyon doları buluyor, oysa tarihte bu bölge dünyanın en müreffeh alanlarındandı. İlk üç ekonomi arasına girmek için 5 trilyon dolar seviyesini aşmak gerekiyor, bu da barış ve huzur için önemli bir hedeftir.

İlk adım olarak, İran'a uygulanan ambargoların kalkması gerekiyor. Bu, Türkiye'nin ekonomisine 300 milyar dolar katkı sağlayabilir ve bölgeyi yatırım, enerji, ticaret ve finans merkezi yapma potansiyelini açığa çıkarır. Coğrafi konumumuz bu imkanı sunar, ancak İran izolasyonu nedeniyle kapalıdır. Ambargolar kalkarsa, Çin'in en büyük ekonomi olması gibi küresel değişimler yaşanabilir, bu da bölgedeki istikrarsızlık kaynaklarını azaltabilir ve bereketli günlerin geri gelmesine yol açabilir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

