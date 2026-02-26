Ambarlı Limanı'nda 127 kg Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
Son Dakika

Ambarlı Limanı'nda 127 kg Kokain Ele Geçirildi

26.02.2026 20:18
Ekvador'dan Bulgaristan'a giden konteynerde 127 kg kokain bulundu, soruşturma sürüyor.

Ambarlı Limanı'nda, Ekvador'dan Bulgaristan'a transit varışlı görünen iki konteynerdeki un çuvallarında 127 kilogram kokain ele geçirildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Ekvador'dan transit olarak Bulgaristan varışlı olan 2 konteynerin 25 Ocak'ta Ambarlı Limanı'na vardığı tespit edildi.

Ekipler, bu kapsamda iki konteynerin içindeki 25'er kiloluk, 800'ü balık unu olan 1600 çuvaldaki 40 ton unu 30 Ocak'ta kriminal incelemeye gönderdi.

Kriminal inceleme sonucunda 3 ton 344 kilogram balık ununa 127 kilogram kokainin emdirildiği tespit edildi. Uyuşturucu maddeye Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el konuldu.

Transit geçecek olan uyuşturucu maddeye ilişkin Türkiye'de şüpheli tespit edilmedi. Ekvador ve Bulgaristan'daki faillerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

El konulan kokainin değerinin 14 milyar lira olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Ambarlı Limanı, Bulgaristan, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

20:25
