Ambulans Uçuruma Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ambulans Uçuruma Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

13.04.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de ambulansın devrilmesi sonucu 75 yaşındaki hasta hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde uçuruma devrilen ambulanstaki hasta hayatını kaybetti, 3'ü sağlık personeli 4 kişi yaralandı.

Ilıca köyünden aldığı hastayı Şavşat Devlet Hastanesine götüren Kamil Can Pektaş (27) idaresindeki ambulans, Çoraklı köyü mevkisinde uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD, Şavşat Arama Kurtarma Derneği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ambulansta bulunan hasta Şerafettin Sancar'ın (75) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan şoför ile sağlık çalışanları İrem Hazal Yalçın (28), Ziya Kadırhan (27) ve refakatçi İpek Sancar (61) ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Şavşat, Artvin, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 11:06:02. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.