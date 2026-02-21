Ambulansa Çarpan Araçta Yaralanma Yok - Son Dakika
Ambulansa Çarpan Araçta Yaralanma Yok

21.02.2026 19:50
Bingöl'de hasta yakınının kullandığı araç, ambulansa çarpıp refüje savruldu. Yaralanan yok.

1) AMBULANS İLE HASTA YAKINININ KULLANDIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

BİNGÖL'de, Baran G.'yi (24) taşıyan ambulansa, hasta yakınının kullandığı hafif ticari araç çarptı. Kazada yaralanan olmazken, ambulanstaki hasta başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza, öğleden sonra Bingöl-Genç kara yolu Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Sağlık ekipleri, ambulansla Genç ilçesinden aldıkları hasta Baran G.'yi Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı. Baran G.'nin yakını, 34 EIL 061 plakalı hafif ticari aracının kotrolünü kaybedip, takip ettiği ambulansa yandan çarptı. Ambulans ile hafif ticari araç savrulup refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken, hasta Baran G., bölgeye sevk edilen başka bir ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Araçlarda hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Bingöl, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

