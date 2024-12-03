Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüler Video Kaydetti

İstanbul'da, emniyet şeridini ihlal edip geçişi engelleyen sürücüler, vakaya yetişmeye çalışan ambulansın sürücüsünce cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
D-100 kara yolu Maltepe mevkisinde seyreden bazı araçların sürücüleri yoğun trafikte emniyet şeridini kullandı.
Bu sırada, 1 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı vakaya ulaşmaya çalışan ambulansın sürücüsü bu araçlar nedeniyle emniyet şeridine giremedi.
Yol vermeyen araçları uyaran sürücü, bu durumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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