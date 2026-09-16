Ambulansa yol vermeyen sürücüye Büyükçekmece'de 46 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Ambulansa yol vermeyen sürücüye Büyükçekmece'de 46 bin lira ceza kesildi

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Büyükçekmece'de D-100 kara yolunda ambulansa yol vermeyen sürücüye 46 bin lira ceza uygulandı. Sürücünün aracı 30 gün trafikten men edilirken ehliyetine de 30 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Büyükçekmece'de ambulansa yol vermeyen sürücüye, 46 bin lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde seyir halindeki ambulansa yol vermeyen sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması üzerine harekete geçti.

Plakadan yapılan kimlik tespitinde sürücünün İ.Ç. (36) olduğu belirlendi.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı. İ.Ç'ye "Geçiş Üstünlüğü Olan Araçlara Yol Vermemek" suçundan 46 bin lira ceza uygulandı.

Öte yandan sürücünün aracı 30 gün süreyle trafikten men edilirken, ehliyetine de 30 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

İ.Ç. hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Büyükçekmece, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ambulansa yol vermeyen sürücüye Büyükçekmece'de 46 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ambulansa yol vermeyen sürücüye Büyükçekmece'de 46 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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