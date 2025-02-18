Ambulansta Hasta Kontrolü: Motosikletlilere Hapis İstemi

Güncel

Kadıköy'de ambulansın önünü keserek içindeki hastayı kontrol eden motosikletteki 2 sanığa 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki ambulans şoförü Y.Ç'nin Göztepe Şehir Hastanesi'nden hasta alıp Maltepe Altıntepe Mahallesi'ne bırakmak için yola çıktığı, D100 kara yolu Bostancı yan yolda motosikletli Mustafa Tahtacı ile arkasında oturan Emirhan Baydaroğlu'nun ambulansın önünü kestikleri aktarıldı.

İddianamede, ambulans şoförü Y.Ç'nin araçta hasta olduğunu söylemesine rağmen şüphelilerin yol vermeyip "Bakacağız o zaman, hastan mı var göreceğiz" dedikleri, Y.Ç'nin de kapıyı açarak hastayı göstermek zorunda kaldığı belirtildi.

Şüphelilerin suçlamayı kabul etmedikleri de iddianamede aktarıldı.

"Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan şüphelilerin 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen iddianame, asliye ceza mahkemesince kabul edildi.

Olay

Kadıköy Bostancı Köprüsü istikametinde 10 Haziran'da, motosikletteki iki kişinin ambulansı durdurarak içinde hasta olup olmadığına baktığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlatılmış, motosiklet sürücüsü Mustafa Tahtacı ile arkasında oturan Emirhan Baydaroğlu gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden Tahtacı tutuklanmış, Baydaroğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tahtacı da yaklaşık bir ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.