AMBULANSTAKİ YATALAK HASTA KURTARILAMADI
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kamyonetle çarpışan hasta nakil ambulansındaki yatalak hasta Hatice Bozdağı (78), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa),
Son Dakika › Güncel › Ambulanstaki Hasta Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?