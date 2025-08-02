Ambulanstaki Hasta Hayatını Kaybetti

AMBULANSTAKİ YATALAK HASTA KURTARILAMADI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kamyonetle çarpışan hasta nakil ambulansındaki yatalak hasta Hatice Bozdağı (78), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa),