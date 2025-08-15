Bursa'nın Orhangazi ilçesinde amcasının oğlu tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Narlıca Mahallesi'nde, Seyfi Baylar (75) ile arasında husumet bulunduğu iddia edilen amcasının oğlu A.B. (52) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.B, Seyfi Baylar'a tüfekle ateş etti.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Seyfi Baylar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
A.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Amca Oğlunun Tüfekli Saldırısı: 1 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?