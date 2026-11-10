AmCham Shanghai, ilk günde 650 milyon doları aşan altı anlaşma imzalandığını duyurdu - Son Dakika
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AmCham Shanghai, ilk günde 650 milyon doları aşan altı anlaşma imzalandığını duyurdu

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AmCham Shanghai, ilk günde 650 milyon doları aşan altı anlaşma imzalandığını duyurdu
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AmCham Shanghai Başkanı Eric Zheng, ABD'li firmaların Çin'in devasa pazarı ve artan inovasyon kapasitesi nedeniyle fuara ilgisinin arttığını belirtti. Zheng'e göre fuarın ilk gününde Amerikan pavyonunda 650 milyon doları aşan değerde altı anlaşma imzalandı.

SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- Shanghai Amerikan Ticaret Odası (AmCham Shanghai) Başkanı Eric Zheng, ABD'li şirketlerin, Çin'in devasa pazarı ve artan inovasyon kapasitesini göz önünde bulundurarak Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na daha yoğun katılım sergilediğini söyledi.

Sekiz yıldır fuardaki en geniş sergi alanını ABD'li firmaların kullandığını belirten Zheng, bu yıl AmCham Shanghai ve ABD Tarım Bakanlığı tarafından ortaklaşa kurulan Amerikan Gıda ve Tarım Pavyonu'nun 400 metrekareyle rekor düzeyde bir alana sahip olduğunu ifade etti. Zheng, pavyonda 40'tan fazla şirket ve kuruluşun ürünlerini sergilediğini kaydetti.

AmCham Shanghai'ın verilerine göre, fuarın ilk gününde pavyonda değeri 650 milyon ABD dolarının üzerinde altı anlaşma imzalandı.

"Devasa büyüklükteki Çin pazarına büyük önem veriyoruz" diyen Zheng, oda olarak, küçük işletmelerin ve çiftçilerin Çinli alıcılara ulaşmasına yardımcı olmak için ABD'li tarım birlikleriyle çalıştıklarını söyledi.

Giderek daha fazla şirketin, fuar sırasında ürünlerini tanıttığını kaydeden Zheng, bunlar arasında küresel lansmanların da bulunduğuna dikkat çekti. Çok uluslu şirketlerin üst düzey yöneticilerinin giderek fuara daha fazla katılmasının da fuara verilen önemi yansıttığını vurgulayan Zheng, tüm küresel yönetim ekibini Çin'e getiren Medtronic CEO'su Geoff Martha'yı buna örnek gösterdi.

Zheng, biyofarmasötik sektörünün işbirliği potansiyeline de işaret etti. İlaç geliştirme araştırmaları yürüten Çinli firmaların, klinik araştırmaları ilerletmek ve yeni ilaçları küresel pazarlara sunmak için Johnson & Johnson ve Pfizer gibi ABD'li şirketlerle ortaklık kurabileceğini kaydeden Zhen, bu işbirliğinin her iki tarafa daha fazla fayda sağlayabileceğini kaydetti.

Çin'in patent başvurularında dünyada lider konumunda olduğunu hatırlatan Zheng, "Bu ülkede çok daha fazla inovasyon gerçekleştiğine şahit oluyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
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