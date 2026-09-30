Amed Sportif'in 19 eski idarecisi bahis soruşturmasında tedbirli PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amed Sportif'in 19 eski idarecisi bahis soruşturmasında tedbirli PFDK'ya sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amed Sportif\'in 19 eski idarecisi bahis soruşturmasında tedbirli PFDK\'ya sevk edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF'nin bahis soruşturmasında bahis oynadığı tespit edilen Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün 19 eski idarecisi PFDK'ya tedbirli olarak sevk edildi. Sevk kararı, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 30 Eylül 2026'dan itibaren geçerli.

(DİYARBAKIR) – Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün eski idarecisi 19 kişi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 30 Eylül Disiplin Sevkleri toplantısında alınan kararları açıkladı.

Alınan kararda, Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün eski idarecileri Bilal Can, Lezgin Yürekli, Sadık Sana, Mehmet Salih Arzu, Rojbin Tellioğlu, Mehmet Deli, Remzi Özyıldız, Mehmet Ali Acar, Onur Mercan, Mazlum Altındağ, Nurettin Yıldız, Ergin Başari, Ronayi Binen, Mehmet Begün, Yılmaz Demir, Mehmet Veysi Koyun, Mehmet Çakmakçı, Bekir Güneş ve Mustafa Mesut Kaya Futbol Disiplin Talimatı'nın 57.maddesi uyarınca 30 Eylül 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
Profesyonel Futbol Disiplin KuruluTürkiye Futbol FederasyonuGüncelFutbolEylülSporSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
UEFA’dan Fatih Terim’e görev UEFA'dan Fatih Terim'e görev
Dilan Polat gözaltına alındı İfade sırasında fenalaştı Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
Milyonların izlediği fenomen firari katil çıktı Milyonların izlediği fenomen firari katil çıktı!
Komşu ateşle oynuyor İsrail yapımı füzeleri konuşlandırdılar Komşu ateşle oynuyor! İsrail yapımı füzeleri konuşlandırdılar
20:09
Yeni piyasa değerleri belli oldu Osimhen, Greenwood ve Leao’ya büyük şok
Yeni piyasa değerleri belli oldu! Osimhen, Greenwood ve Leao'ya büyük şok
19:50
İşte bahis nedeniyle PFDK’ya sevk edilen yöneticileri bekleyen cezalar
İşte bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen yöneticileri bekleyen cezalar
19:34
TFF’de ilk istifa Ural Aküzüm görevini bıraktı
TFF'de ilk istifa! Ural Aküzüm görevini bıraktı
18:40
Fon soruşturmasında 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF’ye devredildi
Fon soruşturmasında 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF’ye devredildi
18:12
Kızı Narin için Ankara’ya yürüyen baba Arif Güran Urfa’da hastanelik oldu
Kızı Narin için Ankara'ya yürüyen baba Arif Güran Urfa'da hastanelik oldu
16:59
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 20:13:39. #.0.3#
SON DAKİKA: Amed Sportif'in 19 eski idarecisi bahis soruşturmasında tedbirli PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei