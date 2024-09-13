Amedspor Başkanı Aziz Elaldı Trafik Kazası Geçirdi

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün başkanı Aziz Elaldı, İzmir'de geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Aziz Elaldı idaresindeki 35 AZL 091 plakalı otomobil, Bayraklı Tünelleri çıkışında aynı istikamette seyreden otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Elaldı, ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kulüpten açıklama

Amedspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Elaldı'nın İzmir'de aracıyla seyir halindeyken bir trafik kazası geçirdiği ve Bayraklı Şehir Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Başkan Elaldı'nın hayati tehlikesi bulunmadığı bilgisi verilen açıklamada, "Vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar tespit edilmiş olup, hastanede tedavisi devam etmektedir. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.