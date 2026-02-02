Amedspor İstişare Kurulu'ndan Tff'nin "Saç Örme" Cezasına Tepki: "Amedspor'a Yönelik Artık Daimilik Kazanan Haksız Tutum ve Kararları Kınıyoruz" - Son Dakika
Amedspor İstişare Kurulu'ndan Tff'nin "Saç Örme" Cezasına Tepki: "Amedspor'a Yönelik Artık Daimilik Kazanan Haksız Tutum ve Kararları Kınıyoruz"

02.02.2026 13:52  Güncelleme: 15:05
Amedspor İstişare Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kulübün para cezasına çarptırılmasına gerekçe gösterilen videonun 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla hazırlanıp, 22 Kasım 2025 tarihinde Amedspor Kadın Futbol Takımı’nın resmi sayfasında yayınlandığında herhangi bir adli ya da idari işlem tesis edilmediğine dikkati çekti. “Kadına karşı şiddetin karşısında durmanın hiçbir kulüp ya da kişi için suç olamayacağını” belirten kurul, "Amedspor’a yönelik artık daimilik kazanan haksız tutum ve kararları kınadıklarını" bildirdi.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Amed spor İstişare Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kulübün para cezasına çarptırılmasına gerekçe gösterilen videonun 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla hazırlanıp, 22 Kasım 2025 tarihinde Amedspor Kadın Futbol Takımı'nın resmi sayfasında yayınlandığında herhangi bir adli ya da idari işlem tesis edilmediğine dikkati çekti. "Kadına karşı şiddetin karşısında durmanın hiçbir kulüp ya da kişi için suç olamayacağını" belirten kurul, "Amedspor'a yönelik artık daimilik kazanan haksız tutum ve kararları kınadıklarını" bildirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Barosu, Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yer aldığı Amedspor İstişare Kurulu adına açıklamayı Sorgül Aytek okudu.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılan açıklamada, Amedspor'un 23 Ocak 2026 tarihinde sosyal medya hesaplarından paylaştığı videonun amacının kadınların spor alanlarında daha fazla görünür olmasını sağlamak ve kadına yönelik şiddete karşı toplumsal duyarlılık oluşturmak olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amedspor, 23 Ocak 2026 tarihinde, stadyum içerisinde bir genç kadının saçlarının örülmesini gösteren ve gayesi kadınların spor alanlarında daha fazla görünürlüğünü sağlamak ve kadınların maruz kaldığı şiddete karşı toplumsal duyarlılık kazandırmak olan bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşmıştır.

"Bu video nedeniyle daha önce hiçbir işlem yapılmamıştı"

Bahsi geçen video, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla hazırlanmıştır. 22 Kasım 2025 tarihinde Amedspor ve Trabzonspor kadın futbol takımları arasında oynanan Süper Lig maçı vesilesiyle, Amedspor Kadın Futbol Takımı'nın resmi sayfasında yayınlanmıştır. Kadına karşı şiddeti protesto eden bu videoya dair, doğal olarak, herhangi bir adli ya da idari işlem tesis edilmemiştir.

Ancak TFF, daha önce yayınlanan ve hiçbir bir hukuki soruna yol açmayan bu videodan ötürü 27 Ocak 2026 tarihinde Amedspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etmiştir. PFDK ise 'futbol ve kurumlarının itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar ve ideolojik propaganda' gerekçesiyle Amedspor'a 802 bin 500 lira para cezası, Kulüp Başkanı Nahit Eren'e de 15 gün hak mahrumiyeti cezası vermiştir.

"Karar Anayasa ve AİHS'e aykırı"

Amedspor kulübüne ve başkanına verilen bu cezalar hukuki temelden yoksundur. PFDK'nın kararı başta TFF Talimat ve Statüleri olmak üzere kanuna, Anayasa'ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine karşıtlık içermektedir. Evleviyetle demokratik toplumların temel değeri olan ifade özgürlüğünü ihlal eden bu karar herhangi somut bir gerekçe ve isnada dayanmamakta; belirlilik, öngörülebilirlik ve kesinlik gibi hukukun temel ilkelerine aykırılık taşımaktadır.

PFDK bu kararıyla, sadece hukuka değil, sportif değerlere ve sportif ruha da cephe almıştır. Spor, sahadaki rekabet ve mücadeleden ibaret değildir; spor, adalet ve eşitlik gibi değerlerle anlam kazanır ve toplumsal sorumluluk bilinciyle kıymetlenir."

"Kadına karşı şiddeti protesto etmek ideolojik propaganda değildir"

Açıklamada, Amedspor'un attığı adımın cezalandırılmasının sporun evrensel özüne zarar verdiği belirtilerek, kadına karşı şiddeti protesto etmenin ideolojik propaganda olarak değerlendirilemeyeceği vurguladı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"PFDK'ya altını çizerek bir kere daha hatırlatmak boynumuzun borcudur: Kadınlara karşı şiddetin karşısında durmak, hiçbir kulüp ya da kişi için suç olamaz ve hiçbir kulüp ya da kişi bu gerekçeyle cezalandırılmaz. Bilakis şiddet aleyhtarı bir duruşa sahip olmak, spor ahlakının bir gereğidir ve bu ahlaka riayet eden bir kulübün ise cezalandırılması değil, takdir edilmesi gerekir.

Bizler Amedspor İstişare Kurulu ve Diyarbakır'ın sivil toplum örgütleri olarak; Amedspor'un kadına karşı şiddete karşı durduğu ve kadınların sporda eşit ve güvenli bir biçimde var olmasını savunduğu için cezalandırılmasını kabul edilemez buluyoruz. Yalnızca Diyarbakır'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında ve farklı coğrafyalarda milyonlarca taraftarı bulunan ve bunun sorumluluğuyla hareket eden Amedspor'a yönelik artık daimilik kazanan haksız tutum ve kararları kınıyoruz.

Amedspor'a karşı yapılan her türlü ayırımcılığa ve hukuksuzluğa karşı duruyoruz ve adaletin yerini bulması için başlatılan hukuki süreçleri yakından takip ediyoruz."

"Bağış kampanyası başlatıyoruz"

Açıklamada, kulübe verilen bu son cezanın ödenmesi için sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bağış kampanyası başlatıldığı bildirilerek, "Bu çerçevede, öncelikle bu son karar olmak üzere TFF ve PFDK'yı, Amedspor'a karşı aldıkları kararları hakkaniyet ölçüsünde yeniden değerlendirmeye, sporun evrensel ilkelerine ve toplum vicdanına uygun davranmaya davet ediyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivil Toplum, Amedspor, Futbol, Güncel, Son Dakika

