Amedspor Kutlamalarında Yaralanmalar
Amedspor Kutlamalarında Yaralanmalar

05.05.2026 21:02
Amedspor'un Süper Lig'e yükselişi kutlamalarında 11 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.

(DİYARBAKIR) - Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle düzenlenen kutlamalarda 11 kişinin yaralandığı, 10 şüphelinin gözaltına alındığı bildirdi.

Amed Sportif Faaliyetlerin Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle Diyarbakır'da düzenlenen kutlamalarda 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Diyarbakır Valiliği'nce yapılan açıklamada, kutlama sırasında silah kullandıkları tespit edilen 10 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu.

11 yaralıdan 3'ünün çocuk olduğu belirtilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"02–03 Mayıs 2026 tarihlerinde Diyarbakır genelinde gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları sırasında bazı olumsuz olaylar meydana geldi. Kutlamalar esnasında ateşli silah kullanımı (yorgun mermi), kesici aletle yaralama ve havai fişek kaynaklı kazalar sonucu 8'i yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sağlık kuruluşlarında sürdüğü ve genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaylara ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli nitelikte silah ve suç unsurları ele geçirilirken olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin adli ve idari işlemlerin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, kutlamaların can güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yapılmasının önemine dikkat çekerek vatandaşlara sağduyu ve dikkat çağrısında bulundu."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:03
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi

20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor

19:38
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar

17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır

