Amedspor, Süper Lig\'deki ilk maçında Erzurumspor\'u 3-0 mağlup etti

Haber: Serhat Yetüt

(DİYARBAKIR) - Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Amedspor, sezonun ilk haftasında sahasında konuk ettiği Erzurumspor'u 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Diyarbakır Stadyumu'nda 33 bin kişinin kapalı gişe izlediği tarihi karşılaşmaya, attığı iki golle Dia Saba damga vurdu. Maçın ardından kentte Amedspor taraftarları galibiyeti kutlamaya başladı.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Amedspor Başkanı Nahit Eren ile AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Suna Kepoğlu Ataman protokol tribününden takip etti.

Karşılaşma öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından stadyuma Kürtçe ve Türkçe olarak hazırlanan, "Sahada rakip, kardeşlikte biriz, terörsüz Türkiye" yazılı pankart asıldı.

TRİBÜNLERDE GERGİNLİK

Karşılaşma sırasında tribünlerde zaman zaman gergin anlar yaşandı. Misafir takım tribünündeki Erzurumspor taraftarının "bozkurt" işareti yapması üzerine Amedspor taraftarları duruma tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Amedspor taraftarları telefonlarının flaşlarını açarak tribünlerde görsel şölen oluşturdu. Her iki takımın da net pozisyon üretmekte zorlandığı ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA DİA SABA SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıya daha etkili ve baskılı başlayan Amedspor, aradığı golü 53. dakikada Dia Saba ile buldu ve 1-0 öne geçti.

Etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekipte Dia Saba, 62. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla bir kez daha ağları havalandırarak farkı ikiye çıkardı.

Dakikalar 71'i gösterdiğinde ise Amedspor'un yeni transferi Gökhan Gül topu ağlara göndererek skoru 3-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Amedspor, Süper Lig tarihindeki ilk maçından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Amedspor, Süper Lig'e 3 puanla başladı. Diyarbakır temsilcisi, ligin ikinci haftasında 24 Ağustos'ta deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Diyarbakır'da Amedspor taraftarları galibiyeti kutlamaya başladı.