Amedspor Süper Lig\'e Yükseldi

11.05.2026 01:49
Amed Sportif Faaliyetler, şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. Törende birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlandı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda düzenlenen "Kupa Töreni ve Şampiyonluk Kutlaması" programına kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular takım otobüsüyle geldi.

Kulüp yöneticileri, teknik ekip ve futbolcular, kırmızı halıda yürüyerek alana girdi.

Havai fişek ve ışık gösterileri yapılan etkinlikte, sanatçılar sahne aldı.

Alanı dolduran taraftarlar ve vatandaşlar, takımın şampiyonluğunu kutladı.

Törende konuşan Kulüp Başkanı Nahit Eren, Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor'u tebrik ederek, takıma başarılar diledi.

Mardin 1969 Spor'un da en kısa sürede Süper Lig'e yükselmesini ve birlikte futbol oynamayı dileyen Eren, "Amed spor olarak büyük bir şey başardık, sizlerin sayesinde kazandık. Birlikte üzüldük, birlikte öfkelendik, birlikte yürüdük ve bugün bu kupayı bu kente getirdik. Asla inancımızı yitirmedik, sizlere güvendik. Gittiğimiz her yerde bizimleydiniz." dedi.

Amedspor'un şampiyonluğunu kutlayan ve kutlamayan herkese teşekkür ettiğini dile getiren Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lakin şunu da herkes bilmeli, bu gereksiz korkularınızdan, kaygılarınızdan vazgeçin. Bu coşku o lige bir renk getiriyor, lige bir güzellik katacak. Amedspor'un dili, rengi, kimliği ve kültürü barıştan, hoşgörüden, kardeşlikten ve dostluktan yanadır. Birlikte başardık, birlikte kazandık. Öncelikle bu başarının mimarı olan futbolcularımızı kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Teknik heyetimizi kutluyorum. Sadece son karşılaşmadaki bizim çocukları değil, aynı zamanda Mehmet hocayı, Mesut hocayı, Sinan hocayı da ekiplerini de katkılarından dolayı tebrik ve teşekkür ediyorum. Amedspor'un, yıllardır cefasını çeken emekçilerine, çalışanlarına, taraftarlarına da teşekkür ediyorum."

Kulübün Asbaşkanı Şeyda Arslantaş da Amedspor'un başarısının en büyük mimarının taraftarlar olduğunu belirtti.

Arslantaş, "Bu kutlama, sadece A takımımızın başarısını değil, aynı zamanda kulüp bünyesinde bulunan kadın futbol takımımızın, engelsiz basketbol takımımızın ve altyapı takımlarımızın başarısı için kutlama alanına, şölen havasına dönüşen bir kutlama. Amedspor olarak farkımız her zaman görüldü, bundan sonra da görülmeye devam edecek. Kadınların spor alanlarında, yönetim mekanizmalarında, karar mekanizmalarında bulunmaları için her zaman mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Her zaman Amedspor'un, sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaracağını ifade ettiklerini hatırlatan Arslantaş, "Amedspor birleştiren, her türlü ayrımcılığa karşı çıkan bir kulüp." ifadesini kullandı.

"Amedspor çok büyük bir hikaye yazdı"

Sivil toplum kuruluşları ve iş insanları adına konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ise bugün burada sadece bir futbol başarısını değil aynı zamanda yıllardır kurulan büyük bir hayalin gerçeğe dönüşmesini kutladıklarını vurguladı.

Birlikte inanmanın, mücadele etmenin ve başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Amedspor'un başarısı yalnız bir sportif başarı değildir. Bu başarı aynı zamanda değişim hikayesinin, yeniden ayağa kalkma iradesinin adıdır. Çünkü güçlü kulüpler tesadüfen ortaya çıkmaz. Güçlü şehirler, güçlü kurumlar üretiyor. Güçlü kurumlar ise başarı kültürü oluşturur. Bugün sadece bir takım süper lige çıkmadı. Bir kentin yıllardır içinde taşıdığı inanç kazandı. Amedspor çok büyük bir hikaye yazdı. Başarımız çok büyük ve anamızın ak sütü gibi helaldir. Bugün burada ortaya çıkan tablo barışın, kardeşliğin ve ortak yaşamın, umudun güçlü bir fotoğrafıdır. Bugün ortaya çıkan tablo aslında Diyarbakır'ın ruhunu gösteriyor, çünkü bu başarı sadece futbolcuların başarısı değildir. Bu başarıda taraftarın emeği, gençlerin inancı, kadınların desteği, sivil toplumun sahiplenmesi, meslek örgütlerinin katkısı ve iş dünyasının dayanışması vardır."

Takım kaptanı ve kaleci Erce Kardeşler de şampiyonlukta payı olan kulüp çalışanlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan futbolcular madalyalarını aldı, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Kutlama kapsamında dronla gökyüzünde Türkçe ve Kürtçe, "Şampiyon Amedspor, başardık, biz geldik ve gözümüz aydın." yazıldı.

Kutlama programı, yöneticiler, teknik ekip ve futbolcuların kupayla toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Programa, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, futbolcuların aileleri, taraftarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

