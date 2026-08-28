Amedspor-Trabzonspor Maçında Tehdit Soruşturması - Son Dakika
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Amedspor-Trabzonspor Maçında Tehdit Soruşturması

Amedspor-Trabzonspor Maçında Tehdit Soruşturması
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Trabzonspor kafilesine yapılan tehditler için soruşturma başlattı.

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, Amed Sportif Faaliyetler- Trabzonspor müsabakası öncesi sanal medyada Trabzonspor kafilesini hedef alan tehdit ve provokasyon içerikli paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 31 Ağustos tarihinde oynanacak Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor müsabakası öncesinde, sanal medyada Trabzonspor kafilesini hedef alan tehdit ve provokasyon içerikli bir paylaşım tespit edildiği belirtildi.

'ŞÜPHELİ SEYİRDEN MEN EDİLDİ'

Açıklamada, şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı ve 6222 sayılı Kanun uyarınca seyirden men tedbiri uygulandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"31.08.2026 tarihindeki Amedspor-Trabzonspor müsabakası öncesinde, sosyal medyada Trabzonspor kafilesini hedef alan tehdit ve provokasyon içerikli bir paylaşım tespit edilmiştir. Münferit nitelikteki bu paylaşımın hiçbir kulüp veya taraftar grubuyla bağı bulunmamaktadır. Şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış ve 6222 sayılı Kanun uyarınca seyirden men tedbiri uygulanmıştır. Karşılaşmanın güven ve centilmenlik ortamında geçmesi için tüm adli tedbirler kararlılıkla sürdürülecektir. Sporun birleştirici ruhuna zarar vermeyi hedefleyen hiçbir girişim ve provokasyona izin verilmeyecektir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Amedspor-Trabzonspor Maçında Tehdit Soruşturması - Son Dakika

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