Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi

14.03.2026 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Şehir Hastanesi’nde ameliyathanede iki anestezi teknikeri arasında çıkan kavga sırasında araya giren bir hastane çalışanı neşterle yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken teknikerler geçici olarak farklı hastanelerde görevlendirildi.

Gaziantep Şehir Hastanesi’nde ameliyathane içinde çıkan kavga paniğe neden oldu. İki anestezi teknikeri arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek fiziki kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan bir hastane çalışanı ise arbede sırasında neşterle yaralandı.

TUTANAK TARTIŞMASI NEŞTERLİ KAVGAYA DÖNDÜ

İddiaya göre olay, ameliyathanede görev yapan iki anestezi teknikeri arasında yaşanan tutanak tartışmasıyla başladı. B.Y. ile E.Y. isimli teknikerler arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ameliyat sırasında yaşanan gerginlik ameliyathanede kısa süreli paniğe yol açtı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN YARALANDI

Olay Medya'nın aktardıklarına göre; çıkan kavgayı ayırmak isteyen hastane çalışanı Bayram T., tarafları sakinleştirmeye çalıştığı sırada teknikerlerden birinin elindeki neşterle kolundan yaralandı. Olayın ardından durum hemen hastane yönetimine ve güvenlik birimlerine bildirildi.

TEKNİKERLER GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine hastaneye güvenlik görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kavgaya karıştığı belirlenen iki anestezi teknikerini gözaltına aldı. Yaralanan hastane çalışanı ise hastanede tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından hastane yönetimi ile İl Sağlık Müdürlüğü idari inceleme başlattı. Kavgaya karışan iki teknikerin geçici olarak farklı hastanelerde görevlendirildiği öğrenildi.

3. Sayfa, Güncel, Sağlık, Yaşam, Kavga, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mw8sqfkhfb mw8sqfkhfb:
    memleketin psikoloji nanay 11 1 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Ameliyatı onlar yapıyor zaten, eskiden Dr lar girerdi bende amelıyat oldum dr yoktu ordan biliyorum hatta dr a oldunuzmu amelıyatı tamm şimdi size ilaç yazıcam demişti ama şimdi sizde böyle kavga ederseniz hastann vay haline 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 17:29:34.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.