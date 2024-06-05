Amerikan Misyonerlik Faaliyetleri Ermeni Milliyetçiliğinin Oluşmasında Etkili Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amerikan Misyonerlik Faaliyetleri Ermeni Milliyetçiliğinin Oluşmasında Etkili Oldu

Amerikan Misyonerlik Faaliyetleri Ermeni Milliyetçiliğinin Oluşmasında Etkili Oldu

Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, Anadolu topraklarında Ermeni milliyetçiliği fikrinin doğmasında en büyük etkenin, Amerikan misyonerlik faaliyetleri olduğunu söyledi. Erdoğan, Amerikalı misyonerlerin Anadolu'da Ermeni milliyetçiliğinin artmasındaki rolüne değinerek misyonerlerin çalışmalarıyla Anadolu'da bu fikrin oluştuğunu ifade etti. Misyonerlerin, Osmanlı'nın doğu illerinde bir Ermeni devletinin kurulması konusunda bilinç inşa etmek için özellikle Van ili ve çevresinde anaokulları açtıklarını belirten Erdoğan, bu okullarda 'Ermeni çocuklara sürekli kum üzerine Ermenistan haritası çizdirerek zihinlerinin hazırlandığını' ifade etti.

05.06.2024 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Türk Tarih Kurumu (TTK) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, Anadolu topraklarında Ermeni milliyetçiliği fikrinin doğmasında en büyük etkenin, Amerikan misyonerlik faaliyetleri olduğunu söyledi.

Erdoğan, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde "Atatürk Kütüphanesi" açılış programı çerçevesinde düzenlenen " Osmanlı'dan Cumhuriyete Modernleşme Süreci" başlıklı konferansta, Tanzimat dönemi sorunlarını ve 1915 olaylarının temel nedenlerini değerlendirdi.

TTK Bilim Kurulu Üyesi Erdoğan, Amerikalı misyonerlerin Anadolu'da Ermeni milliyetçiliğinin artmasındaki rolüne değinerek misyonerlerin çalışmalarıyla Anadolu'da bu fikrin oluştuğunu ifade etti.

Erdoğan, "ABD'li misyonerler Ermeni milliyetçiliğini Boston- Doğu Anadolu ekseninde adım adım, ilmek ilmek inşa etti." dedi.

Misyonerlerin, Osmanlı'nın doğu illerinde bir Ermeni devletinin kurulması konusunda bilinç inşa etmek için özellikle Van ili ve çevresinde anaokulları açtıklarını belirten Erdoğan, bu okullarda "Ermeni çocuklara sürekli kum üzerine Ermenistan haritası çizdirerek zihinlerinin hazırlandığını" ifade etti.

Kavramları doğru kullanmanın önemi

Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, Ermeni lobisi tarafından uluslararası arenada Türkiye'nin devamlı önüne çıkarılan sorunla mücadele için kavramların yerli yerinde kullanılması gerektiğine işaret etti.

Erdoğan, "Ermeni sorunu" ve "Ermeni meselesi" gibi başlıklar yerine "1915 olayları" tanımının tercih edilmesi, "tehcir" yerine de "Sevk ve İskan Kanunu" ifadesinin kullanılması gerektiğini vurguladı.

"Sözde soykırım diyerek karşı tarafın istediğini yapmış oluyoruz." diyen tarih profesörü, bugüne kadar "Ermenilerin Müslümanlara yaptığı katliamlar" diye bir başlık açılmamış olmasının sorgulanması gerektiğine dikkati çekti.

Erdoğan,"1915 yılında alınan sevk ve iskan kararını incelediğinizde, öncesinde ve sonrasında kasıt ve plan yoktur. Kasteden ve planlayan devlet geri dönüş kararnamesi çıkarmaz." diye konuştu.

Dilşen İnce Erdoğan, konferansın diğer bölümünde de Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan modernleşme sürecinde kadınların eğitim, hukuk ve siyasi hayata katılımı konusundaki kazanımlarına değindi.

Çağdaşlaşma, batılılaşma ve modernleşme kavramlarının tanımını yapan Erdoğan ayrıca Tanzimat döneminde yaşanan bazı başarısızlıklar ve yanlış uygulamalar üzerinde durdu.

Kaynak: AA

Türk Tarih Kurumu, Bilim Kurulu, Ermenistan, Osmanlı, Van, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amerikan Misyonerlik Faaliyetleri Ermeni Milliyetçiliğinin Oluşmasında Etkili Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Netanyahu’yu tehdit ettiğine pişman ettiler Kıyamet senaryosu gerçek oluyor Netanyahu'yu tehdit ettiğine pişman ettiler! Kıyamet senaryosu gerçek oluyor
08:19 TBMM’de kayyum gerginliği AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar’a tekme attı TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı
07:39 CHP’li Başarır’dan Hakkari tepkisi: Melih Gökçek’in yerine neden kayyum atamadınız CHP'li Başarır'dan Hakkari tepkisi: Melih Gökçek'in yerine neden kayyum atamadınız?
01:08 Genç kızdan geriye çok sevdiği motoruyla çekilen fotoğrafları kaldı Genç kızdan geriye çok sevdiği motoruyla çekilen fotoğrafları kaldı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
10:36 “En beğendiğiniz siyasetçi kim“ anketi Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz "En beğendiğiniz siyasetçi kim?" anketi! Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz
10:24 Adeta servet değerinde Jose Mourinho’nun maliyeti belli oldu Adeta servet değerinde! Jose Mourinho'nun maliyeti belli oldu
10:07 DolarTL Yükselişle Tamamladı, Dolar Endeksi Artışta Dolar/TL Yükselişle Tamamladı, Dolar Endeksi Artışta
10:04 Aziz Yıldırım, Ali Koç’un televizyona çıkma talebini yine reddetti Aziz Yıldırım, Ali Koç'un televizyona çıkma talebini yine reddetti
10:03 Canlı yayından yaşanan korkunç olayı tüm ülke izledi Muhabir şaşkın şaşkın baktı Canlı yayından yaşanan korkunç olayı tüm ülke izledi! Muhabir şaşkın şaşkın baktı
10:02 Türkiye’de üretilip dünyaya satılıyor Bu yağın litre fiyatı 425 bine yaklaştı Türkiye'de üretilip dünyaya satılıyor! Bu yağın litre fiyatı 425 bine yaklaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 10:53:10. #1.12#
SON DAKİKA: Amerikan Misyonerlik Faaliyetleri Ermeni Milliyetçiliğinin Oluşmasında Etkili Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement