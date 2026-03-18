Amida Medeniyetler Korosu Hazırlıklarını Tamamlıyor

18.03.2026 12:01
Diyarbakır'daki koro, nisan ayında 7 dilde 14 eser seslendirecek ücretsiz halk konseri verecek.

DİYARBAKIR Sanat ve Musiki Derneği bünyesinde oluşturulan 'Amida Medeniyetler Korosu', nisan ayında düzenleyecekleri konserde, 7 dilde toplam 14 eser seslendirecek.

Diyarbakır Sanat ve Musiki Derneği bünyesinde açılan kursta öğretmen, akademisyen, mühendis, doktor, avukat, iş insanı ve üniversite öğrencisi olan gönüllü kursiyerlerin katılımı ile 'Amida Medeniyetler Korosu' oluşturuldu. Haftanın iki günü müzik öğretmeni ve koro şefi Gurbet Ok yönetiminde prova yapan koro, nisan ayında ücretsiz halk konseri verecek ve Türkçe, Azerice, Ermenice, Kürtçe, Arapça, Zazaca ve Süryanice olmak üzere 7 dilde toplam 14 eser seslendirecek.

'HEPSİ GÖNLÜNÜ VEREREK BU İŞE GELİYOR'

Dernek Başkanı Necdet Genç, "Bu koronun oluşmasının en büyük sebebi, müziğe gönül veren insanların birlikte olmasıdır. Şu anda 'Amida Medeniyetler Korosu' olarak çok dilli bir konser hazırlığı içindeyiz. Arkadaşlarımızın hepsini, kurduğumuz sanat kurulunun yaptığı seçimlerle; seslerini ve müziğe olan yatkınlıklarını dinledikten sonra koroya aldık. Hepsi kendi dalında, kendi mesleğinde ilerlemiş ve kendini tanıtmış insanlar. Medeniyetler korosu olsun, Türk Sanat Müziği korosu olsun her kesimden, her gruptan arkadaşlarımız var. Bu konuda arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepsi gönlünü vererek bu işe geliyor" dedi.

'FARKLI MESLEK GRUPLARINDAN ARKADAŞLARIMIZ BU KORODA'

Koro şefi Gurbet Ok ise konser için Anadolu'nun birçok yöresinden şarkıların seçildiğini ifade ederek, "Burada çok dilli koro formatında bir konser hazırlığı yapıyoruz. 7 dilde eserlerimiz mevcuttur ve toplamda 14 eserimiz vardır. Anadolu'muzun birçok yöresinden ezgiler bulunmaktadır. Bu şekilde, çok dilli formatında bir koro oluşturduk. Farklı meslek gruplarından arkadaşlarımız bu koroda yer almakta; öğretmeni de var, mühendisi de var, profesörümüz de var. Her meslek grubundan arkadaşımız, burada bizimle birlikte, bu müzik yolculuğunda bize eşlik ediyorlar" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet Halis NAYIFOĞLU/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

