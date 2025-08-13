Amiral Nahimov Deniz Testlerine Hazırlanıyor

VLADIVOSTOK, 13 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın nükleer güçle çalışan füze kruvazörü Amiral Nahimov'un, ağustos veya eylül ayında deniz testlerine başlaması bekleniyor.

Rusya'nın RIA Novosti Haber Ajansı'nın çarşamba günkü haberine göre Rusya savunma sanayisinden bir kaynak, kruvazörün an itibarıyla "deniz testleri hazırlığının son aşamasında" olduğunu bildirdi. Haberde kaynağın, "Tüm sistem, birim ve ekipmanlar kontrolden geçiyor ve teslim mürettebatı oluşturuluyor" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

VTB Bankası Başkanı ve Birleşik Gemi İnşa Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Andrei Kostin temmuzda yaptığı açıklamada, Amiral Nahimov'un onarım işlemlerinin tamamlandığını ve geminin deneme işlemlerine hazır olduğunu duyurmuştu.

Kirov sınıfı savaş kruvazörü Amiral Nahimov, 25.000 tonun üzerinde deplasmana ve nükleer tahrik sistemine sahip. Rus donanmasının en büyük su üstü savaş gemisi olan kruvazör, deniz üzerindeki büyük hedefleri imha etmek ve entegre hava ve denizaltı savunmasında bulunmak üzere tasarlandı.

1980'lerin sonunda inşa edilen ve Kuzey Filosu'nda hizmet veren kruvazör, 1990'ların sonunda onarıma girdi. Geminin genel bakım ve modernizasyon çalışmalarına 2013 yılında başlandı.