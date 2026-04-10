Amman'da Mescid-i Aksa'ya Destek Gösterisi

Ürdün'ün başkenti Amman'da Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi düzenlendi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Ürdünlü sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla başkent Amman'ın merkezindeki Hüseyin Camisi'nde kılınan cuma namazı ardından Aksa'ya destek için yürüyüş yapıldı.

Ellerinde Ürdün ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etti.

Ürdün'ün Mescid-i Aksa dahil Kudüs'teki kutsal mekanlar üzerindeki hamiliğine vurgu yapan eylemciler, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlal ve saygısızlığın kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme planlarına karşı çıkan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerine de tepki gösterdi.

Eylemciler ayrıca Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Filistin'i savunan tutumuna destek verdi.

İsrail savaşı bahane Aksa'yı ederek kapatmıştı

İsrail, 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıları bahane ederek aynı gün Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmıştı.

Kapatıldığı süre boyunca Mescid-i Aksa'da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabilirken, diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyordu.

Savaşı bahane eden İsrail, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ramazan ayında teravih, cuma ve vakit namazlarını kılmasına izin vermemişti.

İsrail'in yasaklaması nedeniyle Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın işgal edildiği 1967'den bu yana ilk kez Mescid-i Aksa'da Ramazan Bayramı namazı da kılınamamıştı.

İsrail'in, ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırıları nedeniyle kapattığı Mescid-i Aksa, 41 gün aradan sonra Müslümanların ibadetine yeniden açılmış, on binlerce Müslüman bugün cuma namazında Aksa'ya akın etmişti.