Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Filistin destekçisi göstericiler, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla destek gösterisi düzenlendi.

Dam Meydanı'nda soğuk ve yağmura rağmen bir araya gelen göstericilerin Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlediği gösteride, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline son verilmesi, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinin İsrail'e verdikleri desteği kesmeleri çağrısında bulunuldu.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Hollanda da dahil olmak üzere tüm dünyanın son üç yıldır Filistin'de yaşanan soykırıma göz yumduğu ifade edildi.

Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinin hükümetlerine, siyonizme verdikleri desteği sonlandırmaları çağrısında bulunuldu.

Hollanda'nın İsrail'deki en büyük yatırımcılardan biri olduğu belirtilerek, İsrail ile yürütülen işbirliğinin sona erdirilmesi talep edildi.

Göstericiler, Filistin özgürlüğüne kavuşana ve Hollanda İsrail ile işbirliğini sonlandırana kadar eylemlerini sürdüreceklerini vurguladı.

"İşgal ve cezasızlık sona erene kadar durmayacağız"

Gösteride konuşan Filistinli aktivist Mohammed Kotesh, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, Filistin halkının 1948'deki Nekbe'den (Büyük Felaket) bu yana sürgün, işgal ve büyük kayıplarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Kotesh, "Bugün burada sadece bir aktivist olarak değil, bir Filistinli olarak karşınızda duruyorum. Halkımızın yaşadıkları nedeniyle kalbim acıyla dolu ancak aynı zamanda sarsılmaz bir gurur taşıyorum." dedi.

Hayatını kaybeden Filistinlileri saygıyla andıklarını ve kurbanların ailelerinin acılarını paylaştıklarını dile getiren Kotesh, Filistinli kadınların, çocukların ve erkeklerin tüm zorluklara rağmen gösterdikleri dirence ve kararlılığa dikkati çekti.

Kotesh, "İnsanlığa karşı bu suçları işleyen Siyonist savaş suçlularını ve silah sağlayarak, diplomatik koruma sunarak veya korkakça göz yumarak bu suçlara ortak olan herkesi kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin Filistin halkının direnişinin, fedakarlığının ve kararlılığının sembolü olduğunu vurgulayan Kotesh, şunları söyledi:

"Gazze'de Siyonist suçların her türlüsünü, uluslararası toplumun utanmaz ikiyüzlülüğünü ve sözde uluslararası hukukun büyük yalanını gördük. Bu şehir bütün maskeleri düşürdü, tüm ikiyüzlülerin, suç ortaklarının ve işbirlikçilerin gerçek yüzünü ortaya çıkardı."

Siyasetçiler ve kurumlar üzerindeki baskının sürdürülmesi çağrısında bulunan Kotesh, "İşgal ve cezasızlık sona erene kadar durmayacağız. Filistin halkı kendi topraklarında özgürlük, onur ve barış içinde yaşayana kadar durmayacağız." diye konuştu.

Göstericiler, konuşmaların ardından yürüyüş yaparak, Dam Meydanı'na geri döndü.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Hollanda'dan Filistin'e, özgürlük sağlanana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz" ve "Soykırımı kınıyor musunuz?" pankartları ile "Herkes özgür olana kadar hiç kimse özgür değildir" ve "Özgür Filistin" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler ayrıca, "Özgür Filistin", "Hollanda utan, senin de ellerin kanlı", "İsrail terörist ülkesi ve Netanyahu terörist" ve "Soykırımı durdur" sloganları attı.