Amsterdam\'da Filistinli Çocuklar İçin Anma Etkinliği

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar ve gazeteciler için anma etkinliği düzenlendi.

Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı tarafından Amsterdam'ın merkezindeki ünlü Dam Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar ve gazeteciler anıldı.

Meydanda, dikkati çekmek amacıyla İsrail'in saldırılarında ölen gazetecilerin fotoğrafları ve isimleri sergilendi. Binlerce çocuk ayakkabısı da meydana bırakıldı.

Etkinlikte, Hollandalı sanatçılar, oyuncular ve yapımcılar tarafından Gazze'de hayatını kaybeden çocukların adları ve öldürüldükleri yaşları tek tek okundu.

Gönüllüler de meydandan geçenlere Gazze'de yaşananları anlatan broşürler dağıttı, bilgilendirme yaptı.

"Hollanda hükümetinin soykırım uygulayan bir rejime karşı yaptıkları çok zayıf"

Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı Yöneticisi Esther van der Most, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinli çocuklar için 16'ncı, gazeteciler için 4'üncü kez anma töreni düzenlediklerini söyledi.

Van der Most, Amsterdam'da düzenlenen Ocak 2024'teki anma etkinliğinde 10 bin ayakkabı sergilendiğini, bugün ise öldürülen çocuk sayısının 20 bine ulaştığını belirtti.

Söz konusu sayının gerçeği tam yansıtmadığını anlatan van der Most, "İsrail hapishanelerinde kaybolan, enkazda kalan ya da kullanılan silahlar nedeniyle yok olan çocuklar da var. Biz burada, görünmeyen bu sayıyı somut hale getirmek için tekrar tekrar toplanıyoruz." dedi.

Van der Most, etkinliğe bu kez çok sayıda tanınmış ismin katıldığına dikkati çekerek, yazarlar, gazeteciler ve oyuncuların yapılan konuşmalarla birlikte Gazze'de hayatını kaybeden çocukların adlarını ve öldürüldükleri yaşları tek tek okuduğunu dile getirdi.

Etkinliği izlemeye gelenlerin etkilendiklerini, ağladıklarını ve zorlandıklarını belirten van der Most, "Son 2,5 yılda öldürülen 313 gazeteci var. Bu da işlenen eşi benzeri görülmemiş adaletsizliğin bir başka örneği." değerlendirmesinde bulundu.

Van der Most, bu durumun siyasetçiler üzerinde etkili olmasını ve İsrail'e yaptırımlar uygulanmasını umut ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Hollanda hükümetinin soykırım uygulayan bir rejime karşı yaptıkları çok zayıf. İsrail rejiminin işlediği bu adaletsizlik durmalı. Başbakan Rob Jetten'ın Filistin için kırmızı çizgi yürüyüşüne katılıp ardından aynı politikayı sürdürmesi gerçekten garip. Kendisine mesajım, omurgalı olması. Bir şey yap, çünkü bunun yanlış olduğunu biliyorsun, aksi halde o kırmızı çizgi yürüyüşüne katılmazdın."

"Hiçbir şey yapmayan bir ülkede yaşıyor olmamızı kabul edemiyorum"

Hollandalı ünlü oyuncu, şarkıcı ve sunucu Georgina Verbaan da Filistinlilerin ve özellikle Filistinli çocukların yaşadığı acılara dikkati çekmek amacıyla eyleme katıldığını ifade etti.

Verbaan, "Bu sesi yaymak için buradayım. Belki bu, bir şeyleri değiştirme gücüne sahip insanları harekete geçirir." dedi.

Etkinlikte okunan isimlerin kendisini derinden etkilediğini belirten Verbaan, "Tüm o isimleri alt alta görmek ve yaşlarını görmek, bu kadar çok küçük çocuğun olması gerçekten üzücü. Sayı o kadar fazla ki bitmiyor. Dehşet verici." ifadelerini kullandı.

Yaşananların uzun süredir devam ettiğine vurgu yapan Verbaan, "Bunun artık sona ermesi gerekiyor. Bu çok uzun sürüyor. Çok daha önce durmalıydı. Daha önce uzun süredir apartheid tartışmaları yapılıyordu. Şimdi ise çok daha ileri bir noktaya gelindi. Tüm bildiklerimize rağmen bunların yaşanıyor olması akılalmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda hükümetine yönelik eleştirilerde bulunan Verbaan, "Hiçbir şey yapmayan bir ülkede yaşıyor olmamızı kabul edemiyorum. Hatta silah desteği vererek ve açıkça konuşmayarak destek oluyor. Bu güçsüzlük hissi çok uzun süredir devam ediyor. Gerçekten inanılmaz." diye konuştu.