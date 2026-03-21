Amsterdam'da Irkçılığa Karşı Yürüyüş
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amsterdam'da Irkçılığa Karşı Yürüyüş

21.03.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amsterdam'da binlerce kişi, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir araya gelen binlerce kişi, ırkçılık ve ayrımcılığın son bulması çağrısıyla yürüyüş yaptı.

"21 Mart Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü" dolayısıyla, Amsterdam'da 21 Mart Komitesi tarafından düzenlenen ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı gösteride, ülkedeki ve dünyadaki aşırı sağcı politikalar protesto edildi."

Çok sayıda kurum tarafından desteklenen gösteri için Dam Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, Müzeler Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericiler, "Irkçılığı durdur" ve "Hep birlikte ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı" yazılı pankartlar ve "Nefreti körükleme, ırkçılığı durdur", "İslamofobi'yi durdur", "Mültecilere kapımız açık, ırkçılara değil", "Biz biriz", "Soykırımı durdur", "Özgür Filistin", "Birlikte yaşam" yazılı dövizler ve Filistin bayrakları taşıdı.

Çok sayıda Hollandalının yanı sıra mültecilerle farklı etnik kökenlerden ve topluluklardan göstericilerin katıldığı yürüyüşte, "Şiddete, savaşa, ırkçılığa, ayrımcılığa ve İslamofobi'ye hayır." mesajı verildi.

Yapılan konuşmalarda, ülkede ırkçılığın giderek arttığı, dünyanın her yerinde sağcı ve aşırı sağcı partilerin oylarının çoğaldığı ifade edildi.

Konuşmacılar, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma, ABD'nin İran, Küba, Venezuela ve Lübnan'a yönelik politikalarına ve saldırılarına tepki gösterdi.

Hollanda'da aşırı sağ partilerin siyasi alandaki varlığının normalleştiğini aktaran konuşmacılar, bu partilerin politikalarının merkez sağ partiler tarafından da benimsendiği yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmacılar, yeni kurulan hükümetin programında, artan Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ve Müslümanlara yönelik nefretle mücadeleye ilişkin somut adımların yer almamasını eleştirirken, İsrail'e yönelik herhangi bir yaptırımın bulunmadığını ve askeri işbirliğinin sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amsterdam'da Irkçılığa Karşı Yürüyüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Vahim iddia: ABD Orta Doğu’ya 2 bin 500 asker daha konuşlandıracak Vahim iddia: ABD Orta Doğu'ya 2 bin 500 asker daha konuşlandıracak
Mardin’de asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı Mardin'de asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen’e ülkesinde dua desteği Sakatlıklarla boğuşan Osimhen'e ülkesinde dua desteği
İngiltere, ABD’nin İran’ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın

20:14
İran’dan İsrail’e füze saldırısı Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
19:26
İngiltere’de nükleer denizaltıların bulunduğu üsse girmeye çalışan 2 kişiye gözaltı
İngiltere'de nükleer denizaltıların bulunduğu üsse girmeye çalışan 2 kişiye gözaltı
18:19
Bakan Fidan: İsrail ABD’yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
Bakan Fidan: İsrail ABD'yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
17:59
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
17:48
Danny Welbeck Galatasaray’ın kabusu Liverpool’u tek başına yıktı
Danny Welbeck Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı
17:16
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD’yi işaret etti
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 20:40:31. #.0.5#
SON DAKİKA: Amsterdam'da Irkçılığa Karşı Yürüyüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.