Amsterdam'da Irkçılığa Karşı Yürüyüş

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir araya gelen binlerce kişi, ırkçılık ve ayrımcılığın son bulması çağrısıyla yürüyüş yaptı.

"21 Mart Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü" dolayısıyla, Amsterdam'da 21 Mart Komitesi tarafından düzenlenen ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı gösteride, ülkedeki ve dünyadaki aşırı sağcı politikalar protesto edildi."

Çok sayıda kurum tarafından desteklenen gösteri için Dam Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, Müzeler Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericiler, "Irkçılığı durdur" ve "Hep birlikte ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı" yazılı pankartlar ve "Nefreti körükleme, ırkçılığı durdur", "İslamofobi'yi durdur", "Mültecilere kapımız açık, ırkçılara değil", "Biz biriz", "Soykırımı durdur", "Özgür Filistin", "Birlikte yaşam" yazılı dövizler ve Filistin bayrakları taşıdı.

Çok sayıda Hollandalının yanı sıra mültecilerle farklı etnik kökenlerden ve topluluklardan göstericilerin katıldığı yürüyüşte, "Şiddete, savaşa, ırkçılığa, ayrımcılığa ve İslamofobi'ye hayır." mesajı verildi.

Yapılan konuşmalarda, ülkede ırkçılığın giderek arttığı, dünyanın her yerinde sağcı ve aşırı sağcı partilerin oylarının çoğaldığı ifade edildi.

Konuşmacılar, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma, ABD'nin İran, Küba, Venezuela ve Lübnan'a yönelik politikalarına ve saldırılarına tepki gösterdi.

Hollanda'da aşırı sağ partilerin siyasi alandaki varlığının normalleştiğini aktaran konuşmacılar, bu partilerin politikalarının merkez sağ partiler tarafından da benimsendiği yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmacılar, yeni kurulan hükümetin programında, artan Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ve Müslümanlara yönelik nefretle mücadeleye ilişkin somut adımların yer almamasını eleştirirken, İsrail'e yönelik herhangi bir yaptırımın bulunmadığını ve askeri işbirliğinin sürdüğünü ifade etti.