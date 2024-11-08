Amsterdam'da Taraftar Çatışması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amsterdam'da Taraftar Çatışması

İsrailli ve Filistin destekçileri arasında çıkan olaylar sonrası Netanyahu, tahliye uçakları gönderdi.

08.11.2024 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Amsterdam'da İsrailli taraftarlar ile Filistin destekçileri arasında olay çıktı

Netanyahu, İsrailli taraftarları tahliye için uçak gönderdi

AMSTERDAM - İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da İsrailli futbol takımının taraftarları ve Filistin destekçileri arasında çıkan olayların ardından vatandaşlarını tahliye etmek üzere 2 uçak gönderilmesi talimatını verdi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, İsrail'in Maccabi Tel Aviv futbol takımı ile Hollanda'nın Ajax takımı arasında oynanan maç öncesinde ve sonrasında olaylar çıktı. İsrailli taraftarlar ve Filistin destekçileri birbirine girdi. Maç öncesinde Dam Meydanı'nda Maccabi taraftarları ve Filistin yanlısı protestocular arasında olaylar yaşandığı, bazı taraftarların havai fişek attığı ve bir sokaktaki Filistin bayrağını söktüğü öğrenildi. Ancak olaylar maçtan sonra büyüdü.

Yerel polis tarafından yapılan açıklamada, yasağa rağmen maç sonrası gösteri düzenlemek için stadyuma yürüyen Filistin yanlısı 57 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi. Taraftarların stadyumu olaysız şekilde terk ettiği, ancak gece boyunca şehir merkezinde çeşitli olaylar yaşandığı kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde taraftarların birbirini darp ettiği görüldü.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, olayların ardından İsrailli taraftarlara otel odalarında kalmaları çağrısında bulundu. Ben-Gvir, taraftarların antisemitizmle karşılaştığını, yalnızca Yahudi ve İsrailli oldukları gerekçesiyle saldırıya uğradıklarını öne sürdü.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsraillilerin ülkelerine dönmesi için Amsterdam'a 2 uçak gönderilmesi talimatını verdi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun yaşanan olayları son derece ciddiyetle değerlendirdiği ve Hollanda hükümetinin olaya karışanlara karşı hızlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiği belirtildi. Netanyahu'nun Hollandalı mevkidaşı Dick Schoof'u olaylarla ilgili aradığı da ifade edildi.

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, gelişmeleri dehşet içinde izlediğini belirterek, Netanyahu ile görüştüğünü ve suçluların yakalanarak yargılanacağını ifade etti.

Olaylarla ilgili herhangi bir yaralanma ise bildirilmedi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Maccabi Tel Aviv, Amsterdam, Politika, Filistin, Güvenlik, Olaylar, İsrail, Güncel, Dünya, Polis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amsterdam'da Taraftar Çatışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:49 Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür
07:37 Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi Kilit isim konuşmadı Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi! Kilit isim konuşmadı
10:21 Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe’nin fotoğrafına tepki yağdı Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin fotoğrafına tepki yağdı
10:19 Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti
10:16 Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için
09:56 Elon Musk’ın kızı Vivian, Trump’ın başkanlığı sonrası ABD’yi terk etmeyi planlıyor Elon Musk'ın kızı Vivian, Trump'ın başkanlığı sonrası ABD'yi terk etmeyi planlıyor
09:53 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı
09:45 Uzmanlar Marmara için uyardı Uzmanlar Marmara için uyardı
09:37 Özgür Özel’in ’’MİT’’ iddiaları sonrası İbrahim Kalın’dan telefon Özgür Özel'in ''MİT'' iddiaları sonrası İbrahim Kalın'dan telefon
09:36 Bitcoin’e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF’si tarih yazdı Bitcoin'e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF'si tarih yazdı
09:34 Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu’nun üstünü neden çizdiğini anlattı Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu'nun üstünü neden çizdiğini anlattı
09:30 Sadece Fenerbahçe yenildi İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum Sadece Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum
09:19 Galatasaray’ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı Galatasaray'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı
09:16 Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 23:00:50. #1.11#
SON DAKİKA: Amsterdam'da Taraftar Çatışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.