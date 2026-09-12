Amsterdam'daki Fatih Camisi'ni açık anıtlar gününde 700'den fazla kişi gezdi - Son Dakika
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Amsterdam'daki Fatih Camisi'ni açık anıtlar gününde 700'den fazla kişi gezdi

Amsterdam\'daki Fatih Camisi\'ni açık anıtlar gününde 700\'den fazla kişi gezdi
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Hollanda genelinde düzenlenen Açık Anıtlar Günü etkinliğinde Amsterdam'daki Fatih Camisi'ni ilk gün 700'ü aşkın kişi ziyaret etti. Etkinliğin ikinci günü de sürmesiyle ziyaretçi sayısının 1500'e ulaşması öngörülüyor.

Hollanda genelinde düzenlenen "Open Monumentendag (Açık Anıtlar Günü)" etkinliği kapsamında, Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Amsterdam'daki Fatih Camisi'ni 700'den fazla Hollandalı ziyaret etti.

İki gün sürecek "Açık Anıtlar Günü" dolayısıyla kapılarını Hollandalı ziyaretçilere açan Fatih Camisi'ni, etkinliğin ilk gününde 700'ü aşkın kişi ziyaret ederken pazar günü de devam edecek etkinlikte ziyaretçi sayısının 1500'e ulaşması öngörülüyor.

Program kapsamında ziyaretçilere Fatih Camisi'nin tarihi, geçmişten bugüne geçirdiği süreç ile bugün üstlendiği dini ve toplumsal rol hakkında bilgi verildi.

Fatih Camisi Derneği Başkanı Fikret Önder, ziyaretçilere caminin tarihçesini aktarırken, caminin imamları Kemal Gözütok ve Muhammed Tuna da Kur'an-ı Kerim tilavet etti.

Ziyaretçilere İslam kültür ve medeniyetinin farklı yönlerini tanıtmak amacıyla ezan, ilahiler ve şiirler de programa dahil edildi.

Program boyunca katılımcılara İslamiyet, camiler, ibadet kuralları ile İslam ahlakı, felsefesi ve düşüncesine dair bilgiler aktarıldı. İslam sanatları ve el işleri sergilenirken, ziyaretçilere Türk yemekleri ikram edildi.

Diyalog kurma ve tanışma fırsatı

Cami Derneği Başkanı Önder, AA muhabirine, etkinliğin farklı kültür ve inançlardan çok sayıda kişiyi bir araya getirdiğini, karşılıklı tanışma ve diyalog geliştirme fırsatı sunduğunu söyledi.

Önder, "Hollandalı komşularımızı burada ağırlarken onlara hem İslamiyet hakkında hem de camimiz hakkında doğrudan bilgiler veriyoruz. Onların, bizleri biraz daha yakından tanımasını sağladığımız gibi biz de onların bize bakışını daha iyi gözlemleme imkanı buluyoruz." dedi.

Amsterdam Fatih Camisi, etkinliğin ikinci gününde de kapılarını ziyaretçilere açık tutacak.

1920 yılında inşa edilen ve cemaatsiz kaldığı için 1970'lerde kapatılan Fatih Camisi'nin binası, 1971'de kilise cemiyeti tarafından bir iş insanına devredildi.

Amsterdam'a gelen Türk işçilerce 1980'de ibadethane ihtiyacının karşılanması amacıyla satın alınan cami binası anıt statüsünde korunuyor.

Kaynak: AA

Amsterdam, Hollanda, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amsterdam'daki Fatih Camisi'ni açık anıtlar gününde 700'den fazla kişi gezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amsterdam'daki Fatih Camisi'ni açık anıtlar gününde 700'den fazla kişi gezdi - Son Dakika
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