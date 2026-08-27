Amur Gaz Kimya Kompleksi'nde Yangın: 15 Ölü - Son Dakika
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Amur Gaz Kimya Kompleksi'nde Yangın: 15 Ölü

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Rusya'nın Amur bölgesindeki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. 39 yaralı tedavi altında.

Rusya'nın Amur bölgesinde yapımı süren Amur Gaz Kimya Kompleksi'nin şantiye alanında 25 Ağustos'ta çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği bildirildi.

Kompleksin basın servisinden yapılan açıklamada, tesiste 25 Ağustos'ta çıkan yangına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı aktarılan açıklamada, yangında 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, tedavileri süren 39 kişiden 21'inin Svobodnıy Şehirlerarası Hastanesi'nde, 9'unun Amur Bölge Klinik Hastanesi'nde bulunduğu belirtildi.

Diğer 9 yaralının ise ambulans uçakla Moskova'ya sevk edildiği ve federal sağlık merkezlerinde tedavi altına alındığı ifade edildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekiplerle koordinasyon halinde tesiste onarım çalışmalarına başlandığının altı çizilen açıklamada, yangından etkilenmeyen bölümlerdeki inşaat, montaj ve devreye alma çalışmalarının olağan şekilde sürdürüleceği kaydedildi.

Tesis alanında, çevresinde ve yakındaki yerleşim birimlerinde hava kalitesinin kesintisiz izlendiği, zararlı maddelerin izin verilen sınırları aşmadığı belirtildi.

Rus Sibur ve Çinli Sinopec tarafından inşa edilen Amur Gaz Kimya Kompleksi'nin dünyanın en büyük polimer ve gaz kimya üretim tesisleri arasında yer alması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amur Gaz Kimya Kompleksi'nde Yangın: 15 Ölü - Son Dakika

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