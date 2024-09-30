Ana Kucağı Öğrencileri Planetaryumu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ana Kucağı Öğrencileri Planetaryumu Ziyaret Etti

Merve Karakaş Ana Kucağı öğrencileri, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'ni gezdi.

30.09.2024 16:49
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Sultangazi Belediyesi Merve Karakaş Ana Kucağı öğrencileri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'ndeki planetaryumu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki çalışan annelerin yükünü alan ana kucağının ikincisi olan, Cebeci Mahallesi'nde inşa edilen Merve Karakaş Ana Kucağı 2024-2025 eğitim öğretim döneminin başında hizmete başladı.

Ana kucağında eğitim gören minik öğrenciler ile öğretmenleri, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret edip unutamayacakları bir gün yaşadı.

Merkezdeki planetaryumu gezen öğrenciler, yaş gruplarına uygun astronomiyle ilgili filmi izleyip uzayda kısa bir yolculuğa çıkarken kendileri için hazırlanan etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 42-68 ay arası çocuklara okul öncesi eğitimi veren kurumun ebeveynlerden yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Dursun, verdiği eğitimle farkını ortaya koyan ve kısa sürede velilerden tam not alan Merve Karakaş Ana Kucağı'yla daha çok miniğe ulaşmak için çalışmalara devam ettiklerini kaydederek, "Bir çocuğun hayatında okul öncesi eğitim şüphesiz ki çok önemlidir. Bizler Sultangazi Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ediyor, çocuklarımızın geleceğe güvenli bakmalarını sağlayacak nitelikli eğitim kurumlarını ilçemize kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ana Kucağı Öğrencileri Planetaryumu Ziyaret Etti - Son Dakika

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