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ANA Uçağı Kokpit Camındaki Çatlak Nedeniyle Geri Döndü - Son Dakika
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ANA Uçağı Kokpit Camındaki Çatlak Nedeniyle Geri Döndü

Japonya'da All Nippon Hava Yolları'na ait bir uçak, iç hat seferi sırasında kokpit camında çatlak tespit edilmesi üzerine kalkış yaptığı havalimanına geri döndü. Boeing 737-800 model uçağın kokpit camının dış katmanında tespit edilen çatlak nedeniyle uçak güvenlik gerekçesiyle geri döndü. Uçak, kalkış yaptığı Sapporo kentinin Yeni Çitose Havalimanı'na inerek bakıma alındı. Yolcular ve mürettebat ise herhangi bir yaralanma yaşamadı.

ANA Uçağı Kokpit Camındaki Çatlak Nedeniyle Geri Döndü
14.01.2024 - 13:29,
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Japonya'da All Nippon Hava Yollarına (ANA) ait bir uçak, iç hat seferi sırasında kokpit camında çatlak tespit edilmesi üzerine kalkış yaptığı havalimanına geri döndü.

ANA yetkilisinin açıklamasına göre, kuzeydeki Sapporo'dan güneydeki Toyama'ya giden iç hat uçağının kokpit camında uçuş esnasında çatlak saptandı.

Boeing 737-800 model uçağın kokpit camının dış katmanında tespit edilen söz konusu çatlak nedeniyle uçak güvenlik gerekçesiyle geri döndü.

Kalkış yaptığı kuzeydeki Sapporo kentinin Yeni Çitose Havalimanı'na inen uçak, bakıma alındı.

59 yolcu ile 6 kişilik mürettebatın bulunduğu uçakta kimse yaralanmadı.

Kaynak: AA
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